Сотрудничество Казахстана и Кыргызстана в рамках ЕАЭС придало существенный импульс развитию двусторонних отношений

8 февраля 2017 года в Министерстве иностранных дел Республики Казахстан состоялся брифинг Посла Казахстана в Кыргызстане Айымдоса Бозжигитова на тему «Казахстанско-кыргызские отношения: история, современное состояние и перспективы развития».

В ходе брифинга А. Бозжигитов подробно рассказал об основных аспектах развития казахстанско-кыргызского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Посол отметил, что Казахстан и Кыргызстан вышли на новый уровень сотрудничества благодаря регулярным контактам глав двух государств.

«Казахстан является одним из ведущих торгово-экономических и инвестиционных партнеров Кыргызстана, и занимает третье место во внешнеторговом обороте страны. Наблюдается положительная динамика роста двустороннего товарооборота. По итогам 11 месяцев 2016 года объем взаимной торговли увеличился на 1,2% и составил 746,6 млн. долларов США. В Кыргызстане эффективно работают более 300 совместных казахстанско-кыргызских предприятий и ряд компаний со 100% казахстанским капиталом»,­ - сказал А. Бозжигитов.

Посол также отметил, что в настоящее время в Кыргызстане проживают 35 тысяч этнических казахов и обучаются около 2000 казахстанских студентов, которые являются «мостом дружбы» между двумя странами.

Касаясь вопроса взаимодействия между странами в рамках ЕАЭС, А. Бозжигитов подчеркнул, что Казахстан намерен оказать техническую помощь в сумме 100 миллионов долларов для финансирования мероприятий, предусмотренных «дорожной картой» присоединения Кыргызстана к ЕАЭС, которые будут направлены на обустройство и техническое оснащение объектов таможенной инфраструктуры и модернизацию испытательных лабораторий страны. Отдельно была затронута тема рационального использования водных ресурсов трансграничных рек.

В завершение посол Казахстана ответил на вопросы журналистов, в том числе об экспорте и импорте электроэнергии между странами, строительстве дороги из Алматы до Иссык-Куля и другие.