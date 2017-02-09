 
Частично облачно: снег
-21°

Астана

Частично облачно: снег

Вероятность осадков: 72%

Влажность: 68%

Давление: 725 мм рт. ст.

Ветер: юго-западный, 10.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

325.20

9 февраля 

Курс НБРК

324.62

-

АЛМАТЫ

Покупка

324.70

Продажа

325.20

АСТАНА

Покупка

324.00

Продажа

325.00

Подробнее
348.00

9 февраля 

Курс НБРК

345.56

-

АЛМАТЫ

Покупка

346.00

Продажа

348.00

АСТАНА

Покупка

346.00

Продажа

347.00

Подробнее
Новости за сегодня

Сотрудничество Казахстана и Кыргызстана в рамках ЕАЭС придало существенный импульс развитию двусторонних отношений

 

8 февраля 2017 года в Министерстве иностранных дел Республики Казахстан состоялся брифинг Посла Казахстана в Кыргызстане Айымдоса Бозжигитова на тему «Казахстанско-кыргызские отношения: история, современное состояние и перспективы развития».

В ходе брифинга А. Бозжигитов подробно рассказал об основных аспектах развития казахстанско-кыргызского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Посол отметил, что Казахстан и Кыргызстан вышли на новый уровень сотрудничества благодаря регулярным контактам глав двух государств.

«Казахстан является одним из ведущих торгово-экономических и инвестиционных партнеров Кыргызстана, и занимает третье место во внешнеторговом обороте страны. Наблюдается положительная динамика роста двустороннего товарооборота. По итогам 11 месяцев 2016 года объем взаимной торговли увеличился на 1,2% и составил 746,6 млн. долларов США. В Кыргызстане эффективно работают более 300 совместных казахстанско-кыргызских предприятий и ряд компаний со 100% казахстанским капиталом»,­ - сказал А. Бозжигитов.

Посол также отметил, что в настоящее время в Кыргызстане проживают 35 тысяч этнических казахов и обучаются около 2000 казахстанских студентов, которые являются «мостом дружбы» между двумя странами.

Касаясь вопроса взаимодействия между странами в рамках ЕАЭС, А. Бозжигитов подчеркнул, что Казахстан намерен оказать техническую помощь в сумме 100 миллионов долларов для финансирования мероприятий, предусмотренных «дорожной картой» присоединения Кыргызстана к ЕАЭС, которые будут направлены на обустройство и техническое оснащение объектов таможенной инфраструктуры и модернизацию испытательных лабораторий страны. Отдельно была затронута тема рационального использования водных ресурсов трансграничных рек.

В завершение посол Казахстана ответил на вопросы журналистов, в том числе об экспорте и импорте электроэнергии между странами, строительстве дороги из Алматы до Иссык-Куля и другие.

9 февраля 2017, 10:52
Источник, интернет-ресурс: Министерства иностранных дел РК

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код