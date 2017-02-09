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Новости за сегодня

Это нужно поколению XXI века

 

Уровень развития среднего образования напрямую влияет на производительность труда, потому так важно провести в школе качественные реформы.

Согласно подсчету ОЭСР, развитие навыков, компетенций высокого порядка у учащихся школ принесет выгоду Казахстану к 2095 году в размере 1 449 млрд долларов. Это означает рост ВВП на 28% за весь период, начиная с 2015 года, а ежегодный прирост ВВП к концу периода составит 6,9%. Приводя эти цифры на заседании «круглого стола» «Образование - центральное звено в новой модели экономического роста», председатель правления АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» и модератор встречи Куляш Шамшидинова подтвердила своевременность задач по внедрению качественных реформ в образовании, поставленных Президентом в Послании 2017 года.

- Четвертая индустриальная революция неизбежно приведет к тому, что трансформируются содержание и качество профессий, некоторые исчезнут совсем, появятся другие, - продолжает Куляш Шамшидинова. - Загляните на досуге в Атлас новых профессий, подготовленный российским агентством стратегических инициатив и московской школой управления «Сколково». Архитектор живых систем, молекулярный диетолог, разработчик киберпротезов, проектировщик нейроинтерфейсов по управлению роботами, строитель «умных» дорог, инженер-космодорожник - вот кто понадобится завтра. Согласно исследованиям Оксфордского университета, в развитых экономиках показатель потери работы вырастет до 47% в ближайшие 25 лет. И эти 47% должны быть готовы учиться в течение всей жизни.

Новая парадигма образования состоит в переходе от информационного обучения к инновационному, имеющему практическую направленность, когда 45% целей обучения ориентированы на развитие у учащихся навыков знания, понимания и применения, в то время как 55% - на умение анализировать, синтезировать и оценивать.

В НИШ процесс трансформации среднего образования идет с 2011 года, теперь пришла пора транслировать накопленный опыт. Разработаны новые стандарты начального, основного среднего и общего среднего образования, 145 учебных программ и планов по предметам, более 100 программ курсов повышения квалификации учителей. Есть свои постпреды НИШ в школах: подготовлены и сертифицированы более 3,5 тыс. тренеров по методике и технологии обучения, более 7 тыс. координаторов, около 9 тыс. школьных тренеров по критериальному оцениванию. Почти каждый пятый учитель страны прошел курсы по методике и технологии обучения - это тоже беспрецедентный факт.

Теперь необходимо, считает депутат Мажилиса Парламента РК Джамиля Нурманбетова, уменьшить, используя IT-технологии, разницу между городской и сельской школами как в плане материально-техническом, так и в кадровом, взвешенно подойти к внедрению полиязычия, четко выстроив систему подготовки англоговорящих педагогов и учительских кадров, внимательно отнестись к внедрению обновленного содержания образования. А в этом деле нет мелочей, будь то выпуск новых учебников или оснащение профильных кабинетов. И это далеко не все задачи, но ясно одно: переход к инновационным моделям образования потребует от каждого участника процесса пересмотра своих взглядов, отношения. Ведь, как справедливо замечено на заседании, прошедшем с участием ученых, ректоров вузов, учителей, невозможно средствами и подходами XX века учить поколение XXI века.

 

Марина Пархоменко

9 февраля 2017, 11:00
Источник, интернет-ресурс: Газеты «Казахстанская правда»

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