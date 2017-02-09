Талгат Айдарханов

Судья

СМЭС Карагандинской области

Подсудность

В теории гражданского процессуального права подсудность определяется как совокупность правовых норм, определяющая, какой конкретно суд должен рассматривать подведомственное ему дело как суд первой инстанции.

В большинстве своем спорные гражданско-правовые отношения возникают между сторонами, проживающими на территории района, на который распространяется деятельность одного суда. Здесь же, как правило, проживает большинство свидетелей по делу, находятся различные письменные или вещественные доказательства. Поэтому в целях создания благоприятных, более доступных условий для получения защиты со стороны судов, а также своевременного, правильного и экономного разрешения спора статьёй 26 ГПК (за исключением статей 27,28) установлено, что все гражданские дела, подведомственные судам, рассматриваются районными судами.

Принцип территориальной подсудности даёт основание распределять гражданские дела между однородными судами одного и того же звена судебной системы.

Поэтому, прежде чем подать заявление, заинтересованное лицо должно установить место жительства или место нахождения ответчика. По общему правилу о территориальной подсудности, нашедшему свое закрепление в статье 29 ГПК, определено, что иск предъявляется в суд по месту жительства ответчика. Место жительства физического лица, в том числе осуществляющего индивидуальную предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, определяется по правилам, установленным Гражданским кодексом Республики Казахстан. Иск к юридическому лицу предъявляется в суд по месту нахождения юридического лица согласно учредительным документам и (или) адресу, внесённому в Национальный реестр бизнес-индентификационных номеров. Иск к организации без образования юридического лица предъявляется по месту её нахождения.

Согласно статье 16 ГК местом жительства признаётся тот населенный пункт, где гражданин постоянно или преимущественно проживает. Местом жительства лиц, не достигших четырнадцати лет (малолетних), или граждан, находящихся под опекой, признаётся место жительства их законных представителей. Гражданин имеет юридический адрес, используемый в отношениях с физическими и юридическими лицами, а также государством. Юридическим адресом гражданина признаётся место его регистрации. Порядок регистрации граждан определяется Правительством Республики Казахстан. Гражданин вправе требовать запрещения использования информации о его месте жительства или юридическом адресе, когда это было сделано без его согласия, кроме случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан.

Следует подчеркнуть, что первоначальная подсудность спора не меняется даже в том случае, если ответчик после предъявления к нему иска переменил место своего жительства либо нахождения.

В отличие от общей территориальной подсудности для некоторых категорий гражданских дел определена так называемая альтернативная подсудность, т.е. когда дело подсудно одновременно нескольким судам, и истец по своему желанию вправе обратиться в любой из них. Так, в соответствии со статьёй 30 ГПК иск к ответчику, место жительства которого неизвестно либо не имеющему места жительства в Республике Казахстан, может быть предъявлен по месту нахождения его недвижимого имущества или по последнему известному месту его жительства. Иск к юридическому лицу может быть предъявлен также по месту нахождения его имущества. Иск, вытекающий из деятельности филиала или представительства юридического лица, может быть предъявлен также по месту нахождения филиала или представительства. Иски об установлении отцовства и о взыскании алиментов могут быть предъявлены истцом по месту своего жительства. Иски о возмещении вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, а также причиненного смертью кормильца, могут предъявляться истцом по месту своего жительства или по месту причинения вреда. В случае ликвидации юридического лица, признанного в установленном порядке ответственным за вред, причиненный жизни или здоровью, иски предъявляются по месту нахождения соответствующего администратора бюджетной программы. Иски, вытекающие из договоров, в которых указано место исполнения, могут быть предъявлены также по месту исполнения договора. Иски о расторжении брака могут предъявляться по месту жительства истца при проживании с ним совместно несовершеннолетних детей. Иски о восстановлении имущественных и неимущественных прав, нарушенных незаконным привлечением к уголовной или административной ответственности, незаконным применением меры процессуального принуждения либо меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении, могут предъявляться по месту жительства или нахождения истца. Иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены по месту жительства истца либо по месту заключения или исполнения договора. Иски о возмещении убытков, причиненных столкновением судов, а также о взыскании вознаграждения за оказание помощи и спасание на море могут предъявляться также по месту нахождения ответчика или порта приписки судна. Иски о взыскании страховой выплаты по договору страхования могут быть предъявлены по месту жительства истца либо по месту нахождения ответчика. Иски к нескольким ответчикам могут быть предъявлены по месту жительства или нахождения одного из ответчиков по выбору истца.

Для рассмотрения определенных дел гражданское процессуальное законодательство установило конкретный суд, в который может обратиться истец. В соответствии со статьёй 31 ГПК иски о правах на земельные участки, здания, помещения, сооружения, другие объекты, прочно связанные с землей (недвижимое имущество), об освобождении недвижимого имущества от ареста предъявляются по месту нахождения этих объектов. Если объекты недвижимого имущества находятся в разных населенных пунктах, иск предъявляется в суд по месту нахождения одного из объектов. Если объекты недвижимого имущества находятся на территории одного населенного пункта, иск предъявляется в суд по месту нахождения одного из объектов. Иски кредиторов наследодателя, предъявляемые к наследникам, исполнителю завещания (доверительному управляющему наследством), подсудны суду по месту нахождения наследственного имущества в соответствии с правилами, установленными частью первой настоящей статьи. Иски о признании недостойным наследником, признании наследства выморочным, продлении или восстановлении срока для принятия наследства, отказа от наследства предъявляются по месту открытия наследства. Иски к перевозчикам, вытекающие из договоров перевозки грузов, пассажиров или багажа, предъявляются в суд по месту нахождения перевозчика (транспортной организации, индивидуального предпринимателя). Иски о возмещении убытков, причиненных нарушением иностранным государством юрисдикционного иммунитета Республики Казахстан и ее собственности, предъявляются в суд по месту нахождения истца, если иное не предусмотрено международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан.

Гражданское процессуальное законодательство в целях защиты интересов граждан и юридических лиц, недопущения ограничения их свобод в области материальных и процессуальных прав, предоставило им возможность самим избирать подсудность дела. Такое соглашение получило название договорной подсудности. Суть её состоит в том, что стороны могут по соглашению между собой изменять территориальную подсудность данного дела (статья 32 ГПК).

Встречаются и такие дела, когда в гражданско-правовом споре участвует один истец и несколько ответчиков и притом все они находятся или проживают в разных местах. При возникновении таких обстоятельств истец по своему выбору имеет право предъявить иск в суд по месту жительства или месту нахождения одного из ответчиков. Статья 33 ГПК определяет такое положение как подсудность нескольких связанных между собой дел.

В судебной практике встречаются факты, когда суд, принявший исковое заявление и возбудивший по нему гражданское дело, вынужден передать его на рассмотрение другого суда. Допустим, в ходе рассмотрения и разрешения по существу возникшего спора ответчик прислал в суд заявление, в котором сообщил, что он переехал на постоянное место жительства в другой город и просит передать его иск для рассмотрения в суд по его новому месту жительства. Как должен поступить суд в этом случае? Ответ на поставленный вопрос мы найдем в статье 34 ГПК, установившей, что дело, принятое судом к своему производству с соблюдением правил подсудности, должно быть разрешено им по существу, даже если в дальнейшем оно стало подсудным другому суду. Вместе с тем, если при рассмотрении дела ответчик, местожительство которого ранее не было известно, заявит ходатайство о передаче дела в суд по месту его жительства, то суд обязан выполнить это требование. Аналогичным образом суд должен поступить и в случае, если после отвода одного или нескольких судей их замена в данном суде становится невозможной или если при рассмотрении дела в данном суде выяснилось, что оно было принято к производству с нарушением правил подсудности.