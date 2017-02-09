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Четыре года британка выдавала за своего бойфренда незнакомого парня

9 февраля 2017, 11:12

Она часто рассказывала о нем приятелям, обильно делилась снимками о совместном времяпрепровождении.


Жительница шотландского города Эйдри Джилл Шарп в течение нескольких лет дурачила друзей в соцсетях, выдавая за своего бойфренда постороннего мужчину, передает Лента.ру со ссылкой на Daily Record.

31-летняя женщина нашла незнакомца в Facebook и использовала его фото для изготовления совместных коллажей, которые потом выкладывала на своих страницах в соцсетях.

Друзья Шарп рассказали, что четыре года назад Шарп объявила, что встретила мужчину по имени Грэм Маккей и у них завязался роман. Она часто рассказывала о нем приятелям, обильно делилась снимками о совместном времяпрепровождении, и для правдоподобности завела аккаунт в Twitter от лица кавалера, через который общалась сама с собой.

Приятели заподозрили неладное, когда Шарп разместила в Twitter фото из Лондона на фоне Вестминстерского аббатства. Они заметили, что на снимках Джилл и Грэма разная погода. Женщина стояла на сухой плитке в одиночестве, в то время как на фото ее бойфренда, якобы сделанное в тот же время, шел дождь и стояла толпа туристов.



Приятели Шарп нашли в Twitter настоящего Грэма Маккея. Молодой человек сообщил, что не знаком с Джилл и помолвлен с другой девушкой. Вместе с ней они подали заявление в полицию, но стражи порядка не стали открывать дело за отсутствием состава преступления.


Слева — работа Шарп, справа — Грэм Маккей со своей настоящей невестой Марианной.

Фото: Daily Record

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