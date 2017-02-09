В частности, Правила дополнены пунктами 4-1, 4-2, 9-1 и 9-2 следующего содержания:

4-1. При массовой гибели животных от стихийного бедствия, заразных болезней трупы животных и иные биологические отходы допускается уничтожать путем сжигания в земляных траншеях (ямах).

4-2. При уничтожении трупов животных и иных биологических отходов, за исключением, указанных в пункте 4 настоящих Правил, оформляется акт об уничтожении трупов животных и иных биологических отходов по форме, согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

При уничтожении животных (трупов) и иных биологических отходов, указанных в пункте 4, оформляется акт об уничтожении животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека по форме, согласно приложению 5 к Правилам обязательного изъятия и уничтожения животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющие опасность для здоровья животных и человека, либо их обязательного обезвреживания и переработки без изъятия, утвержденным приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 октября 2014 года № 7-1/559 «Об утверждении нормативных правовых актов в области ветеринарии» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 9891).

9-1. При уничтожении трупов животных, иных биологических отходов путем сжигания в специальных установках ее камеру заполняют трупами животных, биологическими отходами в соответствии с техническими документами по использованию (эксплуатации) специальной установки (паспорт, инструкция, наставление и другие документы).

Следующее заполнение камеры сжигания специальной установки трупами животных, иными биологическими отходами осуществляется после очищения ее от золы и других несгоревших неорганических остатков.

9-2. При невозможности уничтожения путем сжигания биологических отходов, образующихся в результате гибели животных, ветеринарной практической и научной деятельности и экспериментов с живыми организмами и биологическими тканями (материалами), в специальных установках биологические отходы сжигаются в иных местах или утилизируются в скотомогильнике (биотермической яме).

При утилизации, уничтожении животных (трупов), иных биологических отходов в скотомогильниках (биотермических ямах) ведется ветеринарно-санитарная карточка на скотомогильник (биотермическую яму) по форме, согласно приложению 2 к настоящим Правилам.

Пункт 11 исключен.

Также изменения внесены в пункты 2,4 и 6 следующего содержания:

2. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:

1) специальная установка - установка для утилизации (сжигания) биологических отходов (инсинератор, крематор, трупосжигательная печь и другие предусмотренные для этих целей установки);

2) биологические отходы - материалы, вещества, остатки животного, растительного и минерального происхождений (трупы животных, абортированные и мертворожденные плоды, ветеринарные конфискаты, кормовые отходы), образующиеся в результате гибели животных, ветеринарной практической и научной деятельности и экспериментов с живыми организмами и биологическими тканями (материалами), а также возникающие в процессе деятельности объектов производства, осуществляющих выращивание животных, заготовку (убой), хранение, переработку и реализацию животных, продукции и сырья животного происхождения, организаций по производству, хранению и реализации ветеринарных препаратов, кормов и кормовых добавок;

3) специалист в области ветеринарии - работник подразделений государственных органов, осуществляющих деятельность в области ветеринарии, государственных ветеринарных организаций с высшим, после средним или техническим и профессиональным образованием по специальностям ветеринарии;

4) скотомогильник (биотермическая яма) - сооружение для обезвреживания трупов животных, расположенное с соблюдением санитарно-защитной зоны - территории, отделяющей зоны специального назначения, а также промышленные организации и другие производственные, коммуникабельные и складские объекты в населенном пункте от близлежащих территорий, зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения в целях ослабления воздействия на них неблагоприятных факторов.

4. Трупы животных и иные биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями особо опасных болезней животных, включенных в Перечень особо опасных болезней животных, при которых проводятся обязательное изъятие и уничтожение животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека, утвержденный приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 октября 2014 года № 7-1/559 «Об утверждении нормативных правовых актов в области ветеринарии» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 9891), а также трупы лабораторных животных, экспериментально зараженных возбудителями болезней животных уничтожаются путем сжигания в специальных установках, а при невозможности, в том числе отсутствии специальных установок, на специально отведенных местными исполнительными органами скотомогильниках (биотермических ямах).

6. Биологические отходы, образующиеся в результате гибели животных, ветеринарной практической и научной деятельности и экспериментов с живыми организмами и биологическими тканями (материалами) подлежат:

1) утилизации в организациях, занимающихся переработкой биологических отходов, образующихся в результате гибели животных, ветеринарной практической и научной деятельности и экспериментов с живыми организмами и биологическими тканями (материалами) на кормовые цели (далее - организации), за исключением биологических отходов, указанных в пункте 4 настоящих Правил;

2) утилизации в скотомогильнике (биотермической яме);

3) утилизации путем сжигания в специальных установках.

Приказ дополнен приложениям 1 и 2.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.