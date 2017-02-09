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Абаев: Казахстанцы недовольны уровнем профессионализма журналистов РК

9 февраля 2017, 11:16

«Нашим телеканалам стоит всерьез задуматься об этом и проводить необходимые мероприятия для удержания и завоевания зрителя» - Абаев.


Казахстанцы недовольны обилием рекламы, отсутствием регионального контента и недостатком познавательных передач на отечественных телеканалах. Такими результатами социологических опросов поделился сегодня в ходе расширенного заседания министр коммуникации и информации РК Даурен Абаев, передает корреспондент Zakon.kz.

Помимо этого, согласно исследованиям министерства, граждане Казахстана недовольны низким уровнем профессионализма местных журналистов.

«Нашим телеканалам стоит всерьез задуматься об этом и проводить необходимые мероприятия для удержания и завоевания зрителя», - сказал Абаев.

В числе приоритетных направлений по развитию телевидения и радио министр выделил несколько аспектов. Среди них усиление конкурентоспособности отечественных телесериалов в сравнении с сериалами иностранного производства.

«В этом году планируется увеличить количество проводимой сериальной продукции, в т.ч. размещаемой на коммерческих телеканалах, - добавил министр. - Для реализации кинопрокатной деятельности на основе сериалов будут созданы полнометражные киноленты».

Для повышения квалификации и профессионализма сотрудников теле-, радиоканалов министерство предлагает внедрить систему KPI, усовершенствовать конкурсный отбор персонала и сформировать кадровый резерв. Помимо этого Даурен Абаев напомнил о запуске в марте текущего года нового телеканала «Ел Арна», который будет транслировать художественные, документальные фильмы и сериалы.

«Проект нацелен на развитие отечественного кинематографа, поддержку начинающих режиссеров, независимых киностудий, а также удовлетворение спроса населения, - отметил министр. – Помимо этого, мы будем увеличивать зону охвата и качественного вещания государственных радио каналов в приграничных зонах страны. Также продолжим работу по переводу телеканалов в формат HD, только после этого мы сможем реально конкурировать с ведущими мировыми ресурсами», - продолжил он.

По словам министра, в этом году будут построены и введены в эксплуатацию 244 радиотелевизионные станции в рамках внедрения цифрового эфирного телевещания, а до конца года планируется полный переход в цифровое вещание некоторых областях Казахстана.

«Комитету информации совместно с департаментом государственной политики в области СМИ необходимо взять на контроль качественное исполнение всех этих мероприятий» - распорядился Абаев.

Татьяна Ковалева, Астана
Фото Ак Жайык


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