 
Частично облачно: снег
-21°

Астана

Частично облачно: снег

Вероятность осадков: 72%

Влажность: 68%

Давление: 725 мм рт. ст.

Ветер: юго-западный, 10.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

325.20

9 февраля 

Курс НБРК

324.62

-

АЛМАТЫ

Покупка

324.70

Продажа

325.20

АСТАНА

Покупка

324.00

Продажа

325.00

Подробнее
348.00

9 февраля 

Курс НБРК

345.56

-

АЛМАТЫ

Покупка

346.00

Продажа

348.00

АСТАНА

Покупка

346.00

Продажа

347.00

Подробнее
Новости за сегодня

Утренняя сессия KASE: USDKZT_TOD = 323,75 (-0,87), EURKZT_TOD - 346,35/346,85, CNYKZT_TOD = 47,2900 (-0,1660)

 

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по доллару США с расчетами Т+0 и Т+1 в тенге (USDKZT_TOD и USDKZT_TOM), евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) и в долларах США (EURUSD_TOD), китайскому юаню с расчетами T+0 в тенге (CNYKZT_TOD). Для указанных инструментов данная сессия является основной. В торгах приняли участие 20 членов валютного рынка KASE.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 323,75 тенге за доллар (-0,87 тенге), объем торгов - 39 500 тыс. USD (-350 тыс. USD).

По доллару США с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.

По евро с расчетами T+0 в тенге сделок заключено не было. На момент закрытия сессии спрос составил 346,35 тенге за евро, предложение - 346,85 тенге за евро.

По евро с расчетами T+0 в долларах США сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.

Средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+0 в тенге составил 47,2900 тенге за юань (-0,1660 тенге), объем торгов - 200 тыс. юаней.

Все тренды в данном сообщении указаны относительно последнего значения соответствующего инструмента предыдущего рабочего дня. Если на предыдущей утренней сессии сделок по инструменту заключено не было или торги им не проводились, тренд не указывается.

9 февраля 2017, 11:17
Источник, интернет-ресурс: Казахстанской фондовой биржи

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код