В Казахстане за прошлый год произвели 74,6 тонны золота

Усиление золотопроизводства отмечается все последние годы. Лишь в 2013 увеличение объемов за год составило всего 6,6%, но уже с 2014 годовой прирост превышал 18%, а в 2015 достиг сразу 26,4%.

Наибольшие объемы производства были отмечены в 2016 году в Акмолинской области - 35,1% от РК, 26,2 тонны, +25,9% за год. В регионе работают такие крупные компании, как АО «Altyntau Resources» (дочерняя компания «Казцинк»), «ГМК Казахалтын», «RG Gold» и т.д.





На втором месте Восточно-Казахстанская область - 30,7% от РК, 22,9 тонны, +6,2% за год. Здесь работают, например, золотоизвлекательная фабрика предприятия «Алтай Кен-Байыту», филиал «Altyntau Vostok», компания по добыче и переработке «Кэмп-Восток» и т.д.





Замыкает тройку лидеров по производству необработанного и полуобработанного драгоценного металла Астана - 16,6% от РК, 12,4 тонны, +22,6% за год. В столице расположен аффинажный завод ТОО «Тау-Кен Алтын» (подразделение Национальной горнорудной компании «Тау-Кен Самрук»).





События: В Восточном Казахстане на месторождении Секисовское компания GoldBridges Global Resources (бывшая Hambledon Mining) планирует в 2017 году произвести 40 тыс. унций золота (это примерно 1,2 тонны чистого золота, используемого в инвестиционных золотых монетах, банковских слитках и т.д.). В 2018 году компания планирует увеличить объем до 60 тыс. унций, а в 2019 году - выйти на производство 100 тыс. унций в год.





В Акмолинской области в преддверии 25-летнего юбилея Независимости РК была торжественно открыта фабрика ТОО «Горнопромышленная компания «Горизонт» по добыче, переработке и обогащению полиметаллов (золото, серебро, цинк, свинец), расположенная в Кусепском сельском округе. Общая стоимость данного проекта составила 1,7 млрд тенге. Проектная мощность предприятия – 150-200 тысяч тонн руды в год.





В Актюбинской области будет построена золотоизвлекательная фабрика, мощностью до 5 млн тонн золотосодержащей руды в год. Компания «АltynEx Company» разрабатывает золоторудное месторождение «Юбилейное» в пос. Алтынды с октября 2015 года. Предприятие добывает 300 тысяч тонн руды в год подземным способом. В настоящее время планируется переход на освоение руды с низким содержанием золота открытым способом. На 2017 год запланировано проектирование и начало строительства.