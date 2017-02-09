В соответствии с подпунктом 3) статьи 7 Закона Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года «О государственных услугах», подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан от 19 марта 2010 года «О государственной статистике» утверждены Правила государственного контроля за качеством оказания государственных услуг.

В частности, государственный контроль основывается на принципах:

1) законности;

2) объективности;

3) беспристрастности;

4) прозрачности;

5) всесторонности;

6) независимости;

7) достоверности.

Также внешний государственный контроль за качеством оказания государственных услуг (далее - Внешний государственный контроль) осуществляется Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции (далее - Агентство) и его территориальными органами в форме проверки и мониторинга соблюдения законодательства Республики Казахстан в сфере оказания государственных услуг Проверяемыми субъектами.

При проведении Внешнего государственного контроля Агентство и его территориальные органы:

1) запрашивают и получают от Проверяемых субъектов и (или) должностных лиц документы (сведения), относящиеся к предмету проверки, на бумажных и (или) электронных носителях либо их копии для приобщения к акту о результатах проверки, а также доступ к автоматизированным базам данных (информационным системам) в соответствии с задачами и предметом проверки;

2) заслушивают устно и истребуют письменные объяснения (в случае необходимости путем постановки конкретных вопросов) должностных лиц;

3) запрашивают информацию о результатах внутреннего государственного контроля;

4) используют информацию, представленную физическими лицами, некоммерческими организациями по результатам общественного мониторинга качества оказания государственных услуг;

5) вносят Проверяемым субъектам предложения по повышению качества оказания государственных услуг, в том числе устранению выявленных нарушений, а также привлечению к ответственности виновных лиц за неисполнение или ненадлежащее исполнение требований законодательства Республики Казахстан в сфере оказания государственных услуг.

Внутренний государственный контроль за качеством оказания государственных услуг (далее - Внутренний государственный контроль) осуществляется в форме контрольного мероприятия и мониторинга качества оказания государственных услуг соответствующими структурными подразделениями центральных государственных органов и их ведомств, местных исполнительных органов, координирующими вопросы оказания государственных услуг.

Территориальные подразделения центральных государственных органов и их ведомств проводят мониторинг качества оказания государственных услуг и представляют информацию по разделу «Информация о результатах мониторинга качества оказания государственных услуг» приложения 1 «Отчет о работе центрального государственного органа, его ведомств, территориальных органов, подведомственных организаций по внутреннему контролю за качеством оказания государственных услуг» настоящих Правил.

Структурное подразделение центрального государственного органа, его ведомства, координирующее вопросы оказания государственных услуг, проводит Внутренний государственный контроль за качеством государственных услуг, оказываемых центральным государственным органом, его ведомством, подведомственными организациями, а также физическими и юридическими лицами, координация деятельности которых осуществляется центральным государственным органом.

Структурное подразделение местного исполнительного органа, координирующее вопросы оказания государственных услуг, проводит Внутренний государственный контроль за качеством государственных услуг, оказываемых местными исполнительными органами соответствующей административно-территориальной единицы, подведомственными организациями, а также физическими и юридическими лицами, координация деятельности которых осуществляется местным исполнительным органом.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.