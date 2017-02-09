В ЮКО шантажисты угрожали размещением в соцсетях интимных фото

В области сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью ДВД ЮКО с начала 2016 года раскрыли 5 фактов вымогательства с использованием социальных сетей.

К сожалению, многие люди заводя случайные знакомства, в том числе через социальные сети, не всегда задумываются о безопасности личной жизни и не подозревают, что однажды могут стать жертвой преступных посягательств. Впоследствии злоумышленники, получив доступ к личным данным и фотографиям компроментирующего характера, вымогают у доверчивых граждан солидные суммы денег, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД ЮКО.





К примеру, в конце прошлого года в Сарыагашское РУВД обратилась 26-летняя девушка о том, что некий знакомый вымогает у нее 800 тысяч тенге, угрожая разместить в интернете фотографии личного характера. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого, местного жителя, 1983 г.р., который признался в содеянном. Как пояснил задержанный, таким образом он хотел улучшить свое материальное положение. В качестве вещественных доказательств изъяты деньги, фото- и видеоматериалы. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Сарыагашского РУВД по статье 194 УК РК «Вымогательство». Подозреваемый арестован. Проводится досудебное расследование.





Однако, среди вымогателей встречаются не только мужчины, но и представительницы прекрасного пола. Так, в октябре 2016 года в полицию обратился 57-летний житель г. Шымкент, о том, что некая знакомая под угрозой размещения в социальных сетях компроментирующих его материалов, вымогает у потерпевшего 100 тысяч долларов США.





Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 194 УК РК «Вымогательство». В ходе ОРМ полицейские с поличным при получении денег задержали подозреваемую, 1987 г.р., жительницу г. Шымкент. Проводится досудебное расследование.





Южно-Казахстанский полицейские рекомендуют гражданам, для того, чтобы не стать жертвой вымогателей и шантажистов, быть внимательными и бдительными, заводя случайные знакомства на улице или в социальных сетях. Если же вы стали жертвой или свидетелем подобных преступлений, Вам необходимо незамедлительно обращаться в полицию по телефону «102».



