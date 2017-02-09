В Казахстане стартовал третий этап информационно-разъяснительной работы по внедрению медстрахования

Сегодня Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов провел семинар-совещание с руководителями региональных штабов по проведению информационно-разъяснительной работы по внедрению обязательного социального медицинского страхования (далее - ОСМС). В селекторном режиме Глава Минздрава ответил на вопросы руководства местных исполнительных органов областей, гг. Астана и Алматы. Третий этап информационно-разъяснительной работы (далее - ИРР) предусматривает работу с населением, коллективами учреждений, организаций, предприятий, хозяйств, представителями НПО и др. по вопросам внедрения ОСМС.

В начале своего выступления Елжан Биртанов отметил: «Глава государства в своем нынешнем Послании «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» поставил перед системой здравоохранения четкие задачи по внедрению системы обязательного социального медстрахования, на расширенном заседании Правительства РК от 3 февраля также дано конкретное поручение о необходимости сконцентрировать усилия на успешном внедрении ОСМС. В этой связи, перед нами стоит задача провести в текущем году тщательную подготовительную работу».

Кроме того, участникам совещания были даны разъяснения об основных поправках, вносимых в законопроект об обязательном социальном медицинском страховании. Проанализирована работа, проведенная региональными штабами на первом и втором этапах информационно-разъяснительной работы по внедрению ОСМС. Заслушаны отчеты регионов и даны рекомендации по организации ИРР в ходе третьего этапа.

В завершение встречи Министр подчеркнул: «Рекомендуем привлечь к ИРР видных общественных деятелей, уважаемых аксакалов, людей, которые формируют общественное мнение. Такие жители есть во всех регионах. В свою очередь, я, мои заместители, руководители структурных подразделений также планируем выехать в регионы».

«Мы должны обеспечить всеобщую доступность оказания медицинских услуг как в рамках гарантированного объема бесплатной медпомощи, так и в системе ОСМС», - сказал Елжан Биртанов.