Абаев: Из-за несогласованных действий «Казтелерадио» мы отстаем от графика строительства телестанций
9 февраля 2017, 11:31
«По причине несогласованности действий «Казтелерадио» и затягивания процедур мы существенно отстаем от графика строительства. К 2017 году мы должны охватить 95% населения цифровым эфирным вещанием» - Абаев.
К 2017 году министерство информации и коммуникаций РК планирует охватить 95% населения цифровым вещанием. Об этом министр Даурен Абаев сообщил сегодня в Астане, передает корреспондент Zakon.kz.
«Это жизненно необходимо и это вы хорошо знаете», - сказал министр на расширенном заседании в Астане. - На сегодняшний день им охвачено 2,4 млн. человек. По причине несогласованности действий «Казтелерадио» и затягивания процедур мы существенно отстаем от графика строительства. К 2017 году мы должны охватить 95% населения цифровым эфирным вещанием».
«Поручаю холдингу «Зерде» в 2017 году строительство и ввод в эксплуатацию 244 радио- и телестанций, - добавил министр.- Этот проект должен быть на личном контроле курирующего вице-министра, и руководителя холдинга «Зерде». Курирующего вице-министра пока нет, но в ближайшее время мы надеемся назначить».
Татьяна Ковалева, Астана
Фото с сайта sibirlife
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