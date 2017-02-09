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Казахстан и Иран создают совместное предприятие по организации логистической инфраструктуры

9 февраля 2017, 11:31

Создание инфраструктуры в порту Бендер-Аббас будет способствовать наращиванию транзита.


6 февраля текущего года в ходе визита руководителя АО «НК «Қазақстан темір жолы» Каната Алпысбаева в Иран, в присутствии посла РК в ИРИ Б. Амреева, актуализирована документация по созданию совместного предприятия между АО «KTZ Express» (дочерняя организация АО «НК «ҚТЖ») и компанией «Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)», сообщает пресс - служба АО «НК «Қазақстан темір жолы».

Напомним, 22 декабря 2016 года во время визита президента Исламской Республики Иран Х.Рухани в Казахстан, между KTZ Express и иранской IRISL подписан учредительный договор по созданию совместного предприятия.

Начало работы СП запланировано на март 2017 года. На начальном этапе будет осуществляться операционная деятельность с предоставлением транспортно-логистических услуг.

Вместе с тем, реализация проекта строительства совместного терминала в порту Бендер-Аббас запланирована на четвертый квартал текущего года.

Развитие благоприятной транспортно-логистической инфраструктуры направлено на организацию эффективных и рентабельных транспортно-логистических сервисов между Казахстаном, Ираном, странами СНГ, а также в портах Каспийского моря, по маршруту Север-Юг и другим перспективным маршрутам.

Создание инфраструктуры в порту Бендер-Аббас будет способствовать наращиванию транзита, а также обеспечит выход в страны Персидского залива, портам Индии и Африки. В перспективе планируется реализация проектов по развитию терминальных мощностей на станции Инчебурун и порту Актау.

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