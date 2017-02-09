В Министерстве здравоохранения РК обсуждены вопросы профилактики коррупции

Сегодня в Астане под председательством Министра здравоохранения РК Елжана Биртанова в селекторном режиме состоялось совещание по вопросам профилактики коррупции с участием руководителей управлений здравоохранения областей, городов Астана, Алматы, территориальных департаментов комитетов Минздрава, республиканских организаций здравоохранения,НПО.

Выступая перед собравшимися, Елжан Биртанов отметил: «Сегодня я пригласил на встречу пациентоориентированные общественные организации для обсуждения имеющихся проблем по обеспечению качества и доступности медицинских услуг населению, чтобы с учетом предложений перестроить нашу работу в режиме максимальной открытости, транспарентности и прозрачности».

На совещании была заслушана информация Национального координатора совместного проекта МЗ РК и Всемирного банка по здравоохранению «Передача технологий и проведения институциональной реформы в секторе здравоохранения РК» о результатах проверки Счетного комитета по итогам реализации Госпрограммы «Саламатты Қазақстан» на 2011-2015 годы.

Выступившие в ходе встречи руководители ОФ «Здоровая Азия», ОФ «Амансаулық»,ОФ «AGEP'С» и Диабетической ассоциации РК затронули вопросы оказания медицинской помощи, в том числе паллиативной, онкобольным, особенно детям, проведения лабораторных и инструментальных исследований больным гепатитами, обеспечения лекарствами пожилых людей, нехватки на местах врачей эндокринологов и др.

Подводя итоги совещания, Елжан Биртанов подчеркнул: «С учетом вновь созданного Министерства здравоохранения будет работать новый Обшественный совет, в этой связи хочу обратиться к вам, войти в данный консультативный орган для совместного обсуждения и решения ключевых вопросов системыздравоохранения. Некоторые функции Минздрава будут переданы саморегулируемым организациям».

«Я поручил разработать План действий по принятию системных мер для решения актуальных вопросов сферы здравоохранения. Такие встречи будут проводиться на регулярной основе», - резюмировал Министр.