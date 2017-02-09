VW заменит маленькие дизели «мягкими» гибридами

Volkswagen остановил разработку 1,5-литрового дизельного двигателя, которым собирался оснастить хетчбэк Polo следующего поколения. В концерне решили, что для снижения выбросов углекислоты и оксидов азота лучше использовать так называемую «мягкую» гибридную систему. Об этом сообщает Autocar со ссылкой на члена правления VW Group доктора Франка Уэлша, отвечающего за развитие марки «Фольксваген».





Выступая на презентации обновленного Golf в Испании, доктор Уэлш заявил, что затраты на разработку дизеля, соответствующего еще более жестким нормам по CO2 и NOx, слишком высоки. К тому же компании уже пришлось изрядно потратиться, чтобы «вылечить от жульничества» нынешние агрегаты на тяжелом топливе, ставшие причиной самого громкого скандала в истории автопрома. По словам топ-менеджера, на дизель пришлось бы 25% стоимости нового VW Polo. К тому же спрос на автомобили B-сегмента с такими двигателями в Европе падает.





Уэлш не сказал, когда именно производитель перестанет использовать нынешний 1,6-литровый дизель EA827, но отметил, что дни его сочтены: от агрегата полностью откажутся через три-четыре, максимум, пять лет. По его словам, уже в недалеком будущем люди перейдут на бензиновые двигатели с «мягкой» гибридной системой (mild hybrid).





«Мягкий» гибрид, также иногда называемый микрогибридной технологией, представляет собой 48-вольтовую систему рекуперации со стартером-генератором и небольшой литий-ионной батареей, запасающей энергию торможения. На низких оборотах система «помогает» основному двигателю, используя ременную передачу. Полноценного электромотора для вращения колес в такой системе нет, но в данном случае это плюс, поскольку стоит она дешевле дизеля и, при сходном уровне CO2, выбрасывает в атмосферу значительно меньше NOx.





Volkswagen также решил прекратить производство 1,4-литрового дизеля, который устанавливается на нынешний Polo. При этом в 2,0-литровой турбочетверке EA288 компания по-прежнему видит большой потенциал – через год или полтора будет представлено ее новое поколение под названием EA288 EVO.



