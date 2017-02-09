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Новости за сегодня

За 2016 год смертность от болезней системы кровообращения в Казахстане снизилась на 10,5%

 

В 2016 году смертность от болезней системы кровообращения в Казахстане снизилась на10,5% (с 200,26 на 100 тыс. населения в 2015 году до 179,30 в 2016 году).

Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти во всем мире. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в результате инфарктов и инсультов умирают 17,1 млн. человек. Все чаще они диагностируются у молодых людей. Основными факторами риска являются неправильное питание, физическая инертность, употребление табака и алкоголя.

Чтобы снизить смертность от заболеваний сердечно-сосудистой системы в Казахстане в рамках реализации Госпрограммы развития здравоохранения РК «Денсаулық» на 2016-2019 годы внедряется интегрированная модель оказания медицинской помощи по 5 основным заболеваниям, существенно влияющим на демографию населения, в том числе при остром инфаркте миокарда и инсульта.

Уже сегодня по каждому направлению оказывается весь цикл услуг: профилактика, лечебные мероприятия, включая реабилитацию, диспансерное наблюдение, медицинские и социальные услуги.

Созданы 5 координационных советов, которые координируют работу управлений здравоохранения областей, гг. Астана и Алматы, республиканских и региональных медицинских организаций и контролируют выполнение мероприятий в рамках реализации Дорожной карты по внедрению интегрированной модели оказания медпомощи.

«Выстроенная модель оказания медпомощи при первых признаках острого инфаркта миокарда и инсульта на уровне сельских амбулаторий до уровня республиканских организаций основана по принципу регионализации, это позволит пациенту получить медицинскую помощь в необходимом объеме в соответствующей медицинской организации. Сейчас ведется активная работа по оснащению медоборудованием и обучению кадров медицинских организаций всех уровней», - сказала директор Департамента организации медпомощи МЗ РК Ажар Тулегалиева.

9 февраля 2017, 11:33
Источник, интернет-ресурс: *Сайт Министерства здравоохранения РК

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