Нотариальные тарифы: требуется новый подход

Бурибаев Ермек Абильтаевич

доктор юридических наук, профессор

индивидуальный член Международного союза нотариата (UINL)

Постановка проблемы

Либерализация доступа к нотариальной профессии, произошедшая в Казахстане в 2012 году, сопровождалась законодательным закреплением единых во всех нотариальных округах размеров оплаты услуг правового и технического характера, оказываемых нотариусами. В результате обращение к любому казахстанскому нотариусу за тождественным нотариальным действием стало обходиться в финансовом плане одинаково. При этом произошло значительное снижение конечной стоимости нотариального действия. Если, например, по состоянию на 10 августа 2009 года, в соответствии с данными, предоставленными Министерством юстиции РК: удостоверение завещаний у частных нотариусов г. Алматы и Мангыстауской области стоило 10 368 тенге, нотариусов г. Астаны и Южно-Казахстанской области - 9 072 тенге, то в 2017 году (через 8 лет!) удостоверение завещания у любого нотариуса стоит 3 МРП - 6 807 тенге, а в 2012 то же действие оценивалось в 4 854 тенге. В разы упали нотариальные тарифы за выдачу свидетельств о праве на наследство, о праве собственности пережившему супругу.

В результате реформирования правовой базы Закон о нотариате был дополнен статьей, предусматривающей новую формулу образования нотариального тарифа: государственная пошлина плюс соответствующая законодательно утвержденная ставка оплаты услуг правового и технического характера. Вместе с тем, законодательное закрепление размера оплаты конкретных нотариальных действий не было экономически обосновано, не были учтены правовая природа и сущность нотариального тарифа. Существующие ставки оплаты нотариальных действий не соответствуют принципам организации и деятельности института нотариата и финансовым аспектам осуществления нотариальной деятельности.

Оплата любого труда основывается на оценке его сложности, необходимой квалификации, количества, качества и условий выполняемой работы. Ни один из параметров оценки труда не был учтен при формировании нотариального тарифа. Приведу только один пример - выдача свидетельства о праве на наследство. Тариф за данное нотариальное действие составляет 4 МРП или 9 076 тенге в 2017 году. При этом, на мой взгляд, не верно определено само название нотариального действия: выдача свидетельства представляет собой акт оформления права наследования, вынесению которого предшествует многомесячная процедура нотариальной деятельности, которая вообще не оплачивается. Длительное ведение нотариусом наследственного дела по установлению круга наследников и призванию их к наследству, установлению наследственного имущества и определению в нем долей пережившего супруга и других наследников, подача запросов в органы и организации о наличии/отсутствии наследственного имущества, собирание информации о ранее заведенных наследственных делах, наличии/отсутствии завещания и др., не оплачивается. Соответственно наследники платят только за вынесение нотариального акта, свидетельства о праве на наследство, 9076 тенге. После выдачи свидетельства нотариус обязан за свой счет хранить в своем частном нотариальном архиве наследственное дело на постоянной основе.

Эта же сумма, 9076 тенге, стоит нотариальное удостоверение доверенности на продажу, дарение, мену автотранспортного средства. При этом трудозатраты нотариуса по многомесячному ведению наследственного дела, осуществлению самого сложного нотариального действия, несопоставимы с 30-40 минутным удостоверением доверенности на распоряжение автомобилем. При удостоверении указанной доверенности нотариус проверяет личность заявителя и принадлежность транспортного средства, хранится доверенность в архиве у нотариуса максимум 6 лет.

Таким образом, фактически законодательство не дифференцировано подходит к определению тождественных нотариальных тарифов за различные нотариальные действия, необоснованно приравнивает «по стоимости» разные по сложности и квалификации осуществления нотариальные действия, не учитывает сроки и соответствующие затраты нотариуса по хранению нотариально оформленных документов. В итоге на практике все большее число нотариусов под различными предлогами отказываются от совершения сложных, трудозатратных по времени и в материальном аспекте действий, за которые установлены необоснованно низкие тарифы.

В 2012 году Закон о нотариате был дополнен популистской статьей о случаях освобождения от оплаты услуг правового и технического характера при совершении нотариальных действий. При этом не решается вопрос о компенсации нотариусам бесплатного оказания отдельным категориям граждан квалифицированной юридической помощи. В данном случае следует исходить из того, что нотариат в Республике Казахстан - это правовой институт по оказанию квалифицированной юридической помощи, обеспечивающий защиту прав и законных интересов физических, юридических лиц путем совершения нотариальных действий. Нотариальная деятельность по своему юридическому содержанию призвана обеспечивать конституционное право каждого на квалифицированную юридическую помощь. То есть право на юридическую помощь, наряду с иными формами, реализуется в форме совершения нотариусами нотариальных действий. Право на квалифицированную помощь имеет конституционное закрепление. Соответственно государство обязано гарантировать указанное правомочие через систему специально создаваемых субъектов, механизмов. Если субъекты, оказывающие квалифицированную юридическую помощь, осуществляют свои функции для гражданина бесплатно в соответствии с указаниями закона, то государство обязано компенсировать затраты субъекту. Только за 2016 год нотариусами г.Алматы освобождены при совершении нотариальных действий отдельным категориям граждан на сумму 300 000 000 тенге Например, государство компенсирует адвокатам оказание квалифицированной юридической помощи бесплатно отдельным субъектам..

Отсутствие приведенных механизмов компенсации нотариусам оказания квалифицированной юридической помощи бесплатно привело на практике к отказам многих нотариусов от совершения действий от имени пенсионеров, от совершения сложных, требующих особой квалификации действий (завещаний, оформление наследства) в тех случаях, когда обращаются, например, многодетные матери, инвалиды. Нотариус должен совершать действия от имени указанных лиц бесплатно, не получая за это никакой компенсации. Отказ также связан недопустимо низкой оплатой действия, не покрывающей даже расходы нотариуса на его совершение. Например, в 2017 году оплата за удостоверение завещания от имени пенсионера по возрасту составляет 2 269 тенге (1 МРП), с освобождением от оплаты услуг правового и технического характера в размере 2 МРП. За 1 МРП нотариус обязан удостоверить завещание, оставить один экземпляр у себя в архиве, хранить на постоянной основе данное завещание, обеспечивая требования к содержанию архива. Покрывает ли 1 МРП расходы на хранение завещания? Конечно нет. В совокупности с риском оспаривания завещания перспектива его удостоверения за 1 МРП - не только не привлекательна, а требует от нотариуса под любым предлогом избежать данного нотариального действия. В связи с чем нет ничего удивительного в том, что на практике для пенсионера найти нотариуса, который бы удостоверил завещание за указанную сумму - проблематично, а многодетной матери найти нотариуса, который удостоверит завещание от ее имени бесплатно, фактически не выполнимо.

На основании приведенных и подобных доводов, раскрывающих конкретику применения норм об освобождении от оплаты услуг правового и технического характера, можно охарактеризовать соответствующие нормы Закона о нотариате как популистские.

Таким образом, низкие нотариальные тарифы приводят к отказу части нотариусов от совершения нотариальных действий с низкой доходностью (например, ведение наследственных дел) или действий, по которым заинтересованные лица освобождены от уплаты нотариального тарифа. Подрывается осуществление фундаментальной публично-правовой обязанности нотариуса, в соответствии с которой он не может отказать заинтересованным лицам в совершении законных нотариальных действий. Постановка решения вопроса о совершении или несовершении конкретного нотариального действия в зависимости от усмотрения самого нотариуса, выгодности такого акта или других субъективных критериев размывает в принципе специфику нотариальной деятельности как публично-правовой.

Снижение тарифов в 2012 году в последующем сопровождалось значительным увеличением числа нотариусов. По прошествии пяти лет с момента реформирования организации нотариата можно констатировать, что определенная часть нотариусов, пришедших в профессию после реформ, к настоящему времени прекратили работу, а также наблюдется выход нотариусов из профессии ранее назначенных в результате конкурсного отбора. Один из основных мотивов - финансовая непривлекательной нотариальной профессии, что обусловлено совокупностью причин: во-первых, тенденция сужения сферы нотариальной деятельности, во-вторых, низкие нотариальные тарифы, третье, уменьшение общего числа нотариальных действий как следствие затяжного финансово-экономического кризиса.

Нотариус за удостоверение им нотариальных актов получает нотариальный тариф, размер и порядок уплаты которого устанавливаются государством. Нотариальный тариф является основным источником для самофинансирования нотариальной деятельности. Кроме того, нотариус при исполнении им должностных обязанностей несет личную имущественную ответственность за вред, причиненный гражданам и организациям. Возмещение убытков осуществляется за счет средств страховой организации, а при их недостаточности - из имущества, принадлежащего нотариусу. Установленные в настоящее время ставки нотариальных тарифов и существующий уровень налоговых изъятий делают практически невозможным реализацию правил о полной имущественной ответственности.

Для Республики Казахстан является актуальным и востребованным изменение основ формирования нотариальных тарифов, способствующих обеспечению независимости нотариата, его антикоррупционной характеристики, а также соответствующих принципу доступности нотариальных действий для каждого.

Некоммерческий характер нотариальной деятельности не только предполагает необходимость соблюдения нотариусами определенных ограничений (имеются в виду ограничения по видам источников доходов), но и налагает на государство обязанность по созданию правовых условий для реального соблюдения этих ограничений. Речь идет о создании продуманной финансовой основы частнопрактикующего нотариата, то есть об установлении тарифов, по которым оплачиваются нотариальные действия. Принципы установления тарифов должны соответствовать принципу пропорциональности риска (возможной ответственности нотариуса за совершение не соответствующего закону нотариального действия) и размера оплаты за его совершение; гарантировать возможность совершения нотариальных действий для льготных категорий граждан.

Зарубежный опыт

Страны Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В государствах ОЭСР, в которых действует нотариат латинского типа, нотариальный тарифы закреплены законодательно, активное участие в их определении принимают нотариальные профессиональные сообщества, размер тарифа по сделкам определяется как процент от ее цены, при этом под ценой сделки подразумевается не только стоимость переходящего имущества, но и сумма, которую покупатель платит за приобретаемое имущество, то есть цена, указанная в договоре, всегда умножается на два, поскольку фактически цена договора складывается из стоимости имущества и суммы денег, которую выплачивает покупатель, что является фактической ценой сделки. При удостоверении нотариальных актов, не содержащих имущественную стоимость, закрепляется единый тариф за каждый вид совершаемого нотариального действия. Важным обстоятельством является то, что нотариальный тариф включает в себя, кроме собственно платы за нотариальное действие, суммы за предоставление нотариусом сопутствующих услуг: получение информации из государственных реестров, регистрацию сделки в государственном реестре, передачу сведений о состоявшейся сделке в налоговый орган и др. Например, получение документов из государственных баз данных о недвижимости и собственнике, информации об уплате налогов на недвижимость, выписки из кадастра, регистрация перехода права собственности, передача данных о возникшем обязательстве по уплате налога составляют весомую часть нотариального тарифа при удостоверении сделки купли-продажи недвижимого имущества.

В данном направлении принципы формирования нотариальных тарифов казахстанского нотариата, способ законодательного закрепления сумм оплаты не соответствует общим стратегическим параметрам регулирования нотариального тарифа в государствах ОЭСР с латинской моделью нотариата. Так, ни в одной из стран ОЭСР размер тарифа не регламентируется в Налоговом кодексе, как это имеет место в Казахстане, тарифы закрепляются в подавляющем большинстве юрисдикций в специальном нормативном акте (законе, акте министерства юстиции или внутрикорпоративном нотариальном документе). Размер тарифа за нотариальное удостоверение сделки, при которой возможно оценить ее предмет в денежном выражении, всегда определяется пропорционально данному параметру. В большинстве государств нотариальный тариф включает в себя дополнительные услуги, предоставляемые нотариусом, которые сопряжены с нотариальным действием. Четко закрепляется размер оплаты за работу в праздничные, выходные дни, во внерабочее время. Нотариусу по специальному тарифу оплачивается получение выписок из торгового, имущественного реестров, необходимых для удостоверения сделок. В случае совершения нотариальных действий, требующих значительных временных и трудовых затрат, обширных вычислений, применения иностранного права или языка, в труднодоступных местах, нотариальный тариф может быть увеличен до определенного процента. Нотариус имеет право на возмещение транспортных, телекоммуникационных расходов, в том числе за доступ, оплаченный нотариальными профессиональными сообществами, к центральным информационным системам, специальным нотариальным базам данных; на компенсацию за потерю времени. Закрепляется размер нотариальных сборов за предоставление юридических консультаций, за регистрацию перехода права собственности в государственных реестрах, удержание налогов либо передачу информации о состоявшейся сделке в налоговые органы и др.

Опыт стран ЕАЭС. В Российской Федерации частнопрактикующий нотариус в соответствии со статьей 22 Основ законодательства о нотариате взимает нотариальный тариф в размере, соответствующем размеру государственной пошлины, предусмотренной за совершение аналогичных действий в государственной нотариальной конторе. За совершение действий, для которых законодательством Российской Федерации не предусмотрена обязательная нотариальная форма, нотариус, работающий в государственной нотариальной конторе, а также нотариус, занимающийся частной практикой, взимают нотариальные тарифы в размере, установленном в соответствии с требованиями. А отношения, связанные с оплатой нотариальных действий и других услуг, оказываемых при осуществлении нотариальной деятельности, не являются предметом регулирования антимонопольного законодательства.

Нотариальный тариф за удостоверение сделок, предметом которых является отчуждение недвижимого имущества складывается из твердо установленной суммы плюс 0,2 процента от суммы сделки. Дополнительно взыскивается сумма тарифа за представление документов на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним - 1 000 рублей. За совершение исполнительной надписи - 0,5 процента стоимости истребуемого имущества, указанной в договоре, или суммы, подлежащей взысканию, но не менее 1 500 рублей. За нотариальные действия, совершаемые вне помещений нотариальной конторы, нотариальный тариф взимается в размере, увеличенном в полтора раза.

Федеральная нотариальная палата наделена полномочием утверждать порядок определения обязательного для применения нотариусами и экономически обоснованного предельного размера платы за оказание услуг правового и технического характера. В этих целях ФНП ежегодно устанавливает предельные размеры платы за оказание нотариусами услуг правового и технического характера для каждого субъекта Российской Федерации. Региональная палата ежегодно устанавливает обязательные для применения нотариусами размеры платы за оказание услуг правового и технического характера, не превышающие предельных размеров платы за оказание нотариусами услуг правового и технического характера, установленные Федеральной нотариальной палатой.

В Республики Беларусь с начала 2014 года изменился порядок определения платы за совершение нотариальных действий и оказание нотариусами услуг правового и технического характера. Как было: ранее законодательством было установлено, что за совершение нотариальных действий нотариусы взимают государственную пошлину. За оказание дополнительных платных услуг правового и технического характера государственные нотариусы взимали плату согласно установленным тарифам. Частные нотариусы взимали плату согласно тарифам, утверждаемым Советом Министров Республики Беларусь в процентном отношении от базовой величины. Как стало: с 2014 года за совершение нотариальных действий и оказание услуг правового и технического характера нотариусы взимают нотариальный тариф. Государственная пошлина за совершение нотариальных действий нотариусами не взимается. За оказание услуг технического характера работники нотариальных архивов взимают плату в размерах, определяемых Советом Министров Республики Беларусь. Ставки нотариального тарифа, взимаемого в процентном отношении от базовой величины (взыскиваемой суммы), а также случаи, когда нотариальный тариф взимается, определяются Советом Министров. Юридические лица перечисляют нотариальный тариф, тариф на услуги технического характера в безналичном порядке; граждане уплачивают нотариальный тариф, тариф на услуги технического характера в безналичном порядке в соответствии с законодательством либо путем внесения нотариусу, работнику нотариального архива наличных денежных средств.

Армения. Согласно Закону о нотариате Республики Армения за совершение нотариальных действий нотариус взимает государственную пошлину в порядке и размере, установленных Законом Республики Армения «О государственной пошлине». Нотариус оказывает также платные услуги, в частности осуществляет правовую помощь или консультацию, дает разъяснения, составляет проекты сделок или иных правовых документов, оказывает другие правовые услуги, а также осуществляет иные функции, обеспечивающие исполнение нотариальных действий. За совершение перечисленных нотариальных действий также взимается плата за оказываемые нотариусом услуги в порядке и сроки, установленные нотариусом. Нотариус вправе получать возмещение в размере суммы произведенных или производимых им в процессе совершения нотариальных действий транспортных, почтовых, телефонных, телеграфных, банковских, платежно-расчетных расходов, расходов, связанных с хранением документов или обеспечением доказательств, а также иных расходов, предусмотренных законодательством. Тарифы на иные оказываемые нотариусом услуги устанавливаются Правительством. В отношении оказываемых нотариусом платных услуг применяется режим предпринимательской деятельности, установленный Гражданским кодексом.

Кыргызстан. В соответствии с Законом Кыргызской Республики «О нотариате» за совершение нотариальных действий нотариус взимает государственную пошлину по ставкам, установленным Правительством Кыргызской Республики. Услуги в подготовке проектов документов и другие услуги частных нотариусов оплачиваются обратившимися лицами по договоренности и остаются в распоряжении частного нотариуса. Ставки за услуги по подготовке проектов документов и других платных услуг государственных нотариусов устанавливаются Правительством Кыргызской Республики. Льготы по уплате государственной пошлины для физических и юридических лиц, предусмотренные законодательством о государственной пошлине, распространяются на этих лиц при совершении нотариальных действий, составлении проектов документов, выдаче копий и выполнении технической работы как государственными нотариусами, так и частными нотариусами.

Дискуссия и выводы

Каким образом должен формироваться нотариальный тариф? Позволю себе высказать некоторые тезисы.

Первое, необходимо пересмотреть непосредственно перечень нотариальных действий, за который законодательством установлен нотариальный тариф. Соответствующий перечень достался нотариату еще с советского периода, за двадцать пять лет развития гражданского оборота в новых условиях фактически не менялся. Вместе с тем, мы живем сегодня в совершенно иных условиях как правового регулирования, так и социально-экономической реальности. Существующие ставки оплаты нотариальных действий не учитывают появление новых видов нотариальных действий, исчезновение других. Так, например, только в последние годы из сферы нотариального удостоверения, свидетельствования вышли: свидетельствование подлинности подписи лица на банковской карточке, удостоверение доверенности на право управление транспортным средством, а соответствующие ставки госпошлины и суммы оплаты услуг правого и технического характера в законодательстве не потеряли своего закрепления. В условиях построения рыночных отношений появились новые востребованные нотариальные действия: удостоверение договора уступки права требования, отчуждение доли участия в ТОО, однако соответствующие нотариальные тарифы за такого рода договора не предусмотрены и при нотариальном удостоверении оплачиваются по тарифу «прочие нотариальные действия». Такое положение вещей не учитывает специфику удостоверения договоров, сложность нотариального действия, временные затраты.

Второе. Требует глубокого исследования проблема определения методики нотариального тарифа. В данном аспекте следует исходить из того, что установление государственной пошлины за нотариальные действия - пережиток советской системы нотариата. Ни в одной стране ОЭСР тарифы нотариуса не включают в себя в качестве элемента государственную пошлину, из стран ЕАЭС от госпошлины, как элемента нотариального тарифа, отказалась Беларусь. Следует иметь ввиду, что государственная пошлина по своей сущности - сбор, санкционируемый государством и уплачиваемый в государственный бюджет в связи с предоставлением услуги, причем с той, которую оказывает государственный орган, действуя в общих интересах, реализуя свои государственно-властные функции. Государственная пошлина, взимая частными нотариусами как часть нотариального тарифа, не имеет ничего общего с сущностью государственной пошлины: взимаемая нотариусом плата за нотариальное действие не пополняет непосредственно бюджет, а частный нотариус не входит в иерархию государственных органов или его должностных лиц. Установление государственной пошлины за совершение нотариальных действий было обосновано, исключительно в период существования государственного нотариата, которого сегодня де-факто в Казахстане нет. А в ближайшей перспективе наконец Закон РК «О нотариате» должен избавиться от разделения нотариата на частный и государственный. Правовое регулирование должно зафиксировать фактическое положение вещей в сфере нотариата: государственный нотариат не существует, должно быть упразднено разделение на частных и государственных нотариусов, частные нотариусы в Казахстане должны иметь единый статус - нотариус.

Третье. Уровень нормативного закрепления тарифа. В ходе проводимой налоговой реформы нотариальное сообщество должно лоббировать вопрос об исключении из налогового законодательства норм о взимании государственной пошлины нотариусами. Закон о нотариате должен быть изменен в части принципиального пересмотра главы, регламентирующей нотариальный тариф. Именно регулирование на уровне закона оплаты нотариальных действий соответствует конституционным положениям об уровнях правового регулирования. Согласно подпунктам 1) и 4) пункта 3 статьи 61 Конституции РК законами регулируются важнейшие общественные отношения, устанавливаются основополагающие принципы и нормы, касающиеся правосубъектности физических и юридических лиц, гражданских прав и свобод, обязательств и ответственности физических и юридических лиц; налогообложения, установления сборов и других обязательных платежей. Таким образом, основополагающие принципы оплаты нотариальных действий должны быть в соответствии с Основным законом определены нормативным правовым актом в форме закона.

Четвертое. Считаю, что должно быть проведено специальное экономическое исследование в целях разработки методики расчета тарифов за совершение нотариальных действий. Тарифы должны основываться на сложности нотариального действия, объективных трудозатратах нотариуса, нормах времени, варьироваться в зависимости от стоимости предмета сделки, статуса лиц, обратившихся за нотариальной помощью. Какие конкретно параметры должны быть положены в основу определения нотариального тарифа? На мой взгляд, это:

- индивидуальный объем нотариальной процедуры для конкретного нотариального действия. Процедуры отдельных видов нотариальных действий не тождественны, но имеют общее формальное содержание по проверке право-, дееспособности обратившихся лиц и их представителей, разъяснению возникающих прав и обязанностей, последствий совершаемых нотариальных действий. Удостоверение доверенности на преставление интересов ограничивается фактически приведенными обязательными процедурами нотариального процесса. Тогда как, например, совершение исполнительной надписи включает в себя дополнительно процедуры правового анализа условий совершения исполнительной надписи, документов, обосновывающих требования, вытекающих из гражданских отношений; истребования нотариусом от взыскателя документов для совершения надписи; направления ее копии должнику с уведомлением о вручении; выдачи взыскателю исполнительной надписи для предъявления ее к исполнению или ее отмена;

- объективно затрачиваемое время нотариусом для совершения конкретного вида нотариального действия. Существуют формальные нотариальные действия, когда бесспорная воля лица оформляется в виде нотариального акта: удостоверение доверенности, свидетельствование подлинности подписи на документе. Иные действия для их совершения предполагают выяснение воли и намерений нескольких субъектов, от нотариуса требуется собирание дополнительных фактов (например, получение информации из государственных баз данных), осуществление в последующем мер по финансовому мониторингу совершенного нотариального действия, например, при удостоверении договора дарения недвижимого имущества. Еще пример, ведение наследственного дела нотариусом может длиться годами, в идеальных условиях данная нотариальная процедура осуществляется не менее, чем за шесть месяцев. Соответственно тариф за выдачу свидетельства о праве на наследство должен учитывать потраченное время нотариусом для проведения всех необходимых процедур;

- учет затрат нотариуса по обеспечению надлежащих требований по ведению и хранению нотариального архива, ведению нотариального делопроизводства. В соответствии с номенклатурой дел нотариуса, утвержденной уполномоченным органом, дела, включающие в себя нотариальные акты по различным действиям имеют разный срок хранения. Если срок хранения завещания - постоянно, то доверенности - три года с момента истечения срока ее действия. Соответственно нотариус несет в этих случаях не тождественные расходы по обслуживанию нотариального архива. Следует учитывать обстоятельства того, что в ходе нотариального процесса нотариус предоставляет бесплатно гражданам, юридическим лицам ряд информационных и регистрационных услуг: безвозмездно для обратившегося лица делает запросы и получает информацию из баз данных о физических и юридических лицах, о наличии/отсутствии обременений на недвижимое имущество, формирует информационный пакет о переходе права собственности на недвижимое имущество, отправляет заявление на регистрацию соответствующей сделки, не беря никакой платы с обратившегося лица. Однако для самого нотариуса все перечисленные действия не безвозмездны: он обязан оплатить тариф за пользование ЕНИС. То есть государство, фактически передав нотариусу часть государственных функций, обязало его платить за возможность их осуществления. Парадокс, государство принуждает к осуществлению его функций негосударственным субъектом на платной для этого субъекта основе. Нотариус обязан под страхом недействительности сделки проверить наличие/отсутствие обременений на недвижимость, нотариус обязан передать сделку на регистрацию в департамент юстиции, исключительно используя систему ЕНИС, платя за доступ к ней абонентскую плату. При этом нотариус действует не в своих личных интересах, а в интересах лиц, обратившихся за совершением нотариального действия и государства, заинтересованного в законности гражданского оборота. Соответственно должны нести затраты на получение сведений через ЕНИС, регистрацию сделок именно заинтересованные лица, но не нотариус. В вышеизложенном аспекте следует отметить, что, например, получение справок из ЦОН о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках для физических и юридических лиц осуществляется бесплатно. Однако, когда то же действие осуществляет нотариус для обратившихся лиц получение сведений остается безвозмездным, а нотариус обязан заплатить за получение информации. Если лицо регистрирует сделку по переходу прав на недвижимость через ЦОН (например, в случае регистрации свидетельства о праве на наследство на недвижимое имущество), то отправление сотрудником ЦОНа документов на регистрацию в органы юстиции - осуществляется для этого сотрудника безвозмездно, однако нотариус обязан платить за передачу документов о переходе права собственности на недвижимость через ЕНИС. Таким образом, одни и те же тождественные действия, совершаемые государственными органами и нотариусами для первых являются бесплатными, а для нотариусов - платными. Исходя из вышеизложенных тезисов, целесообразно учитыывать при формировании нотариального тарифа объективные затраты нотариуса по обеспечению надлежащей формы нотариального процесса, гарантирующей законность нотариальных актов;

- объективно сложившиеся на практике требования к квалификации нотариуса для совершения отдельных видов нотариальных действий. В отношении нотариуса действует презумпция абсолютного знания права, он не может отказать в совершении нотариального действия по мотиву отсутствия должной квалификации или незнания норм закона, необходимых в том или ином конкретном случае. Гарантией профессионализма нотариусов служат требования к лицу, претендующему на должность нотариуса. Вместе с тем, в силу объективных причин, не имеющих ничего общего с виной нотариуса, и заключающихся, прежде всего, в отсутствии качественного правового обеспечения нотариального процесса по отдельным видам нотариальных действий, складывается ситуация, когда для совершения отдельных видов нотариальных действий: обеспечения доказательств, ведения наследственного дела, совершения исполнительной надписи требуется особая квалификация нотариуса, продолжительный опыт работы, стаж совершения наиболее сложных действий, знания не только действующего законодательства, но и истории правового регулирования, позиций судов и контролирующего органа по отдельным вопросам;

- пропорциональность взимаемого тарифа сумме сделки. На сегодняшний день в этой сфере мы имеет абсолютно неадекватный подход к правовому регулированию. Например, нотариальное оформление в собственность от застройщика на имя физического лица кладовки площадью 4 кв.м. в жилом комплексе оплачивается по нотариальному тарифу в 17 МРП, 38 573 тенге. Нотариальная передача в собственность офисного помещения площадью 100 кв.м. в этом же ЖК будет стоить сторонам сделки столько же, при этом несоизмеримая стоимость предмета сделки не учитывается. Тождественны суммы оплаты нотариальных действий при отчуждении/приобретении квартиры площадью 40, 140, 240 кв.м., единая сумма оплаты нотариального удостоверения договоров займа на сумму 50 тыс. тенге и 100 млн. тенге. Тождественно оценивается оформление наследственных прав на долю умершего в приватизированной квартире и на наследственную долю в многомиллионном бизнесе. Приобретаются особняк в 500 кв.м. с участком в элитном районе или полдома с участком в 2 сотки, покупатели заплатят нотариусу за удостоверение соответствующих договоров одинаковую сумму. Такое положение вещей в определении нотариальных тарифов, на мой взгляд, неприемлемо. Во всех странах латинского нотариата ОЭСР, России, Белоруссии размер оплаты действий нотариуса пропорционален сумме сделки или оценки ее предмета. Наше государство в данном аспекте упускает из внимания принцип соразмерности доходов и уплачиваемых налогов: взимая нотариальный тариф пропорциональный стоимости отчуждаемой недвижимости, нотариус одновременно (в этом же календарном месяце) с взысканной суммы будет платить в бюджет индивидуальный подоходный налог в большем размере, чем на сегодняшний день твердую сумму от единой ставки тарифа. В этих целях необходимо внедрение универсального принципа зависимости расходов на содержание, оформление имущества от его стоимости, востребовано обеспечение пропорциональности цены нотариально удостоверяемой сделки и денежного эквивалента ее предмета. В данном направлении возможно установить нотариальный тариф в твердой сумме до определенной цены сделки, свыше которой тариф может увеличиваться на определенный процент от цены;

- при выработке нотариальных тарифов следует опираться на подход государства при регулировании оплаты при обращении за реализацией аналогичных публично-правовых функций, исходить из соответствующих сумм государственных пошлин за предоставление близких по значению государственных услуг. Имеется ввиду следующее. Например, при решении вопроса о нотариальном тарифе за совершение исполнительной надписи следует исходить из размера государственной пошлины, уплачиваемой при вынесении судебного приказа по тождественным требованиям, по которым совершается исполнительная надпись. Например, по требованию, вытекающему из нотариально удостоверенной сделки, пошлина за вынесение судебного приказа составит 1,5 % от суммы иска (если взыскатель - юридическое лицо), а для осуществления исполнительной надписи нотариусом, по тождественному требованию, заинтересованному лицу необходимо потратить 1,5 МРП. Данное положение представляется не вполне корректным, на мой взгляд: один и тот же результат, то есть акт, обладающий силой исполнительного листа, при реализации государственной функции - правосудия, и осуществлении другой публичной (государственной) функции - нотариального действия, должен предполагать некоторое тождество в расходах, оплачиваемых за совершение указанных значимых действий. Далее. Действующая система оплаты нотариального удостоверения сделок с недвижимым имуществом не делает различий между нотариальным тарифом за оформление сделки с квартирой (жилым помещением) и офисом, кладовкой (нежилым помещением), независимо от целевого назначения недвижимого имущества взыскивается единый нотариальный тариф - 12 МРП, 27 228 тенге, если стороны сделки - физические лица. Однако обязательная государственная регистрация органами юстиции указанных сделок оплачивается в несоизмеримых размерах. Так, государственный сбор за регистрацию сделки купли-продажи квартиры в многоквартирном жилом доме составит 0,5 МРП или 1 135 тенге в 2017 году, а оплата за регистрацию права собственности на офисное помещение или кладовку в этом же жилом доме составит 8 МРП, 18 152 тенге. Разница в размерах государственного сбора за регистрацию прав на жилое и нежилое помещение составляет 16 раз! А нотариальное удостоверение указанных сделок с недвижимым имуществом оплачивается в одинаковой сумме. В данном направлении предлагается учитывать вышеприведенные подходы к правовому регулированию взимания государственной пошлины за выполнение государственных функций, принимать во внимание при формировании нотариального тарифа суммы, взимаемые в качестве государственного сбора за регистрацию прав, возникающих из нотариально удостоверяемых сделок.

Резюмируя все выше изложенное, отмечу существующий огромный запрос со стороны нотариального сообщества на изменение принципов формирования и взимания нотариальных тарифов. Финансовая привлекательность нотариальной профессии в Казахстане - миф, не соответствующий действительности, который, возможно, препятствует объективному восприятию и выработке новых подходов к оплате нотариальных действий. Поднятая в настоящем анализе проблема не только и не столько о создании продуманной системы нотариальных тарифов, но и об актуальности закрепления принципов социальной справедливости в оплате нотариального сопровождения гражданского оборота, а также востребованности внедрения экономического подхода в налогообложении имущественных сделок путем опосредованного взимания дифференцированного нотариального тарифа.

Желательно сохранение разграничения нотариальных тарифов в зависимости от территории осуществления нотариального действия (городская, сельская местность), необходимы параметры снижения сумм при обращении к нотариусу определенных льготных категорий граждан. Иначе нельзя будет говорить о доступности нотариальной помощи для всех граждан, которая не должна зависеть от уровня материальной обеспеченности, поскольку является одной из гарантий реализации конституционного права каждого на квалифицированную юридическую помощь. Но доступность квалифицированной нотариальной помощи не должна обеспечиваться понуждением нотариусов за счет собственных средств гарантировать реализацию указанного конституционного права. Государство обязано гарантировать указанное правомочие через систему специально создаваемых субъектов, механизмов. Если субъекты, оказывающие квалифицированную юридическую помощь, осуществляют свои функции для гражданина бесплатно в соответствии с указаниями закона, то государство обязано компенсировать затраты субъекту, тем самым безусловно гарантируя указанное правомочие, его независимое осуществление, основанное на бюджетном финансировании.