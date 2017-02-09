KIA Rio стал лидером российского рынка

Лидером рынка в январе стал бюджетный седан KIA – по сравнению с тем же месяцем прошлого года продажи выросли с 3 553 до 5 693 штук.

В январе 2017 года в России было продано 77 916 новых легковых и легких коммерческих автомобилей – на 4 078 штук (на 5%) меньше, чем в январе 2016-го. Такие данные приводит Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).





По сравнению с декабрем прошлого года продажи сократились чуть ли не вдвое – на 67,7 тысяч машин, но это нормальный и вполне предсказуемый спад. В АЕБ, однако, отмечают, что в первые две недели нового года активность покупателей была очень низкой, хотя затем увеличилась.





Лидером рынка в январе стал бюджетный седан KIA – по сравнению с тем же месяцем прошлого года продажи выросли с 3 553 до 5 693 штук. Продажи его родного брата Hyundai Solaris, напротив, просели вдвое – с 5 626 до 1 886 штук. В результате «Солярис», регулярно возглавляющий рейтинг российских бестселлеров, откатился на четвертую позицию, пропустив вперед две «Лады» – «Гранту» (4 624 штуки) и «Весту» (4 088 штук). Такой динамики стоило ожидать, ведь Hyundai буквально на днях представила новое поколение Solaris для России, но еще не вывело его на рынок. Российский Rio, к слову, в ближайшее время тоже ждет смена генераций – его китайский аналок KIA K2 пережил ее еще прошлой осенью.





В первую десятку наиболее продаваемых автомобилей января также вошли: кроссовер Hyundai Creta, седан Volkswagen Polo, лифтбэк Skoda Rapid и три внедорожника – Renault Duster, Chevrolet Niva и Lada 4x4. Все это машины российской сборки: другие не попадают в TOP10 уже давно – не выдерживают конкуренции. Единственный исключением был Toyota RAV4, импортировавшийся из Японии, но с прошлого лета кроссовер собирают в Санкт-Петербурге. В январе ему досталась лишь 19 строчка рейтинга.





На брендовом фронте – также без особых перемен. Пальма первенства традиционно за Lada (16 334 штуки, +5%), ее основные соперники – корейцы KIA (10 306 штук, +14%) и Hyundai (6 694 штуки, -16%). Неплохи дела у замыкающих первую пятерку Renault и Volkswagen – они показали прирост на 4% и 3% соответственно. Общего вектора нет, все зависит от специфики: Lexus и Porsche, долгое время демонстрировавшие рост продаж на фоне всеобщего спада, теперь сами ушли в минус, а, например, Jaguar показал прирост аж в 294%, но для этого ему достаточно было реализовать всего 134 автомобиля, поскольку его предыдущий январь был практически никаким.



