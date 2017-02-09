Продюсер Димаша Кудайбергенова опроверг слухи о выступлении певца на шоу «Голос Америки»
9 февраля 2017, 12:04
Приглашение действительно поступало, но прошлом году. Певец отказался от него и вместо этого принял участие в китайском конкурсе «The Singer-2017».
Продюсер знаменитого певца Димаша Кудайбергенова прокомментировал приглашение на конкурс «Голос Америки», поведал о возможном участии казахстанца в Евровидении, а также рассказал о фильме, который посветят его подопечному, передает BNews.kz.
В последнее время в СМИ появилась информация о приглашении популярного ныне казахстанского певца Димаша Кудайбергенова на музыкальный конкурс «Голос Америки» и о его участии в нем. Однако, продюсер исполнителя Алпамыс Шаримов поспешил развеять данные слухи.
Как рассказал А.Шаримов, приглашение Димашу на конкурс «Голос Америки», действительно, поступало, но не недавно, а в прошлом году. Певец отказался от него и вместо этого принял участие в китайском конкурсе «The Singer-2017», в котором участвует и по сей день. Кроме того, А.Шаримов подчеркнул, что шоу «Голос Америки» не сравниться с китайским «The Singer», и дал надежду на то, что в случае, если Казахстан вступит в евросоюз телеканалов, то возможно, что Димаш примет участие в конкурсе песни - Евровидении.
Алпамыс Шаримов также предложил снять о внезапной популярности своего подопечного фильм. С этим предложением продюсер выступил в прямом эфире в социальной сети Instagram.
«Предлагаю снять о Димаше документальный фильм - о том, как он приехал в Китай и проведенном здесь времени - о рождении «нового» Димаша. Как вы думаете, друзья. Будем сотрудничать с теми, кто предложит интересные идеи», - сказал он.
В ходе этого эфира, он также зачитал ряд писем от фанатов Димаша и показал нарисованные ими портреты певца. Шаримов ответил и на вопросы поклонниц о себе. Продюсера буквально завалили вопросами о личной жизни подопечного, но на все подобные вопросы был единый ответ: «Димаш свободен, не женат. Закроем эту тему».
Народная любовь к Кудайбергенову растет с каждым днем. По некоторым данным, Димаш по популярности обошел даже Кайрата Нуртаса, Кайрата Тунтекова и Торегали Тореали.
Фото weibo.com
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