Российские СМИ осудили жест представителя своей сборной после победы над Казахстаном

Обозреватель издания « Советский спорт » Дмитрий Пономаренко в своем материале осудил поступок представителя студенческой сборной России по хоккею, показавшего оскорбительный жест после победы над командой Казахстана в финале Универсиады-2017.





«После победы сборной России в финале Универсиады над сборной Казахстана (1:0) представитель нашей команды сделал грубый жест на камеру.

Сборная России завершила Всемирные студенческие игры в Алма-Ате великолепной победой в хоккейном турнире.





В этом матче наша команда встретилась с хозяевами. И понятно, что матч сложился очень напряженно, ведь игроки были фактически равны по классу — большинство из них выступает в наших лигах.

Судьи наших штрафовали почаще, но в целом борьба на площадке была честной. И исход поединка решила одна-единственная шайба, заброшенная в третьем периоде нижегородцем Даниилом Ильиным.

Комплект медалей в мужском хоккейном турнире разыгрывался на Универсиаде последним. И это „золото“ стало для нашей команды 29-м по счету. Всего же наши спортсмены завоевали на Играх 71 медаль.

После победы наши игроки кинулись друг другу. В воздух, как водится, полетели шлемы, клюшки и краги. Хоккеисты долго обнимались на льду. Потом обнявшись стояли во время награждения...





Красиво, да?

Одновременно прямо с сиреной праздновали победу на скамейке и тренеры нашей команды, а также представители российской делегации.

И вот наши молодые парни, которых и долбили на льду до крови, и порой не совсем справедливо изгоняли с площадки ничего лишнего себе после победы не позволили. Хотя понятно, сколь мощные эмоции их переполняли.





А один из более взрослых товарищей неожиданно повернулся и сделал недвусмысленный хамский жест. Непонятно, кому он был адресован. Соперникам, судьям, организаторам Универсиады... Возможно, вообще никому. Человек вот так, согнутой рукой в локте, привык победы отмечать. По Фрейду.





И не хочется быть ханжой. Но надо же все-таки понимать. Что ты в данный момент не просто ответственное лицо. Ты страну представляешь. Перед всем миром. На очень престижном и важном турнире. И по тебе, по твоему внешнему виду и особенно по поведению мир судит о стране.





И как-то хочется донести до наших представителей: Мужчины, держите себя в руках! Или правильнее сказать: руки свои попридержите.

Чтоб потом краснеть не пришлось.





Что самое обидное — краснеть после победы. Тяжелой и отчаянной», — написал Дмитрий Пономаренко.



