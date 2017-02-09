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Новости за сегодня

Абаев: Объемы противоправного контента в СМИ приняли беспрецедентные масштабы

 

Объемы противоправного контента в СМИ Казахстана приняли беспрецедентные масштабы. Об этом сегодня в Астане заявил министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, деструктивное влияние такого содержания на граждан Казахстана, особенно подростков и детей сегодня нельзя недооценивать. Министерство в свою очередь на постоянной основе ведёт мониторинг информационного поля на предмет соблюдения требования законодательства.

«В рамках борьбы с противоправным контентом министерством налажено тесное сотрудничество с ведущими зарубежными социальными сетями и поисковыми службами. Эта работа будет продолжена. В данной работе акцент сделан на разрешении вопросов предупредительного порядка, - сказал он. - Так в 2016 году в адрес собственников и администрации интернет-ресурсов было направлено около 500 писем уведомлений в отношении более 150 тысяч информационных материалов. В результате собственниками удалено свыше 110 тысяч противоправных материалов, содержащих признаки пропаганды идеи терроризма и религиозного экстремизма, культа жестокости, насилия и суицида».

Помимо этого, министерством вынесены предписание в отношении более 31 тысячи информационных материалов, в числе которых 26 тысяч содержали пропаганду культа жестокости насилия суицида и другое.

«В судебные органы подано 17 исковых заявлений в отношении 164 ссылок и интернет-ресурсов, по которым вынесены соответствующие решения» - заключил он.

 

Татьяна Ковалева

 

9 февраля 2017, 11:56
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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