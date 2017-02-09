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Новости за сегодня

Абаев: Из-за несогласованных действий «Казтелерадио» мы отстаем от графика строительства телестанций

 

К 2017 году министерство информации и коммуникаций РК планирует охватить 95% населения цифровым вещанием. Об этом министр Даурен Абаев сообщил сегодня в Астане, передает корреспондент Zakon.kz.

«Это жизненно необходимо и это вы хорошо знаете», - сказал министр на расширенном заседании в Астане. - На сегодняшний день им охвачено 2,4 млн. человек. По причине несогласованности действий «Казтелерадио» и затягивания процедур мы существенно отстаем от графика строительства. К 2017 году мы должны охватить 95% населения цифровым эфирным вещанием».

«Поручаю холдингу «Зерде» в 2017 году строительство и ввод в эксплуатацию 244 радио- и телестанций, - добавил министр.- Этот проект должен быть на личном контроле курирующего вице-министра, и руководителя холдинга «Зерде». Курирующего вице-министра пока нет, но в ближайшее время мы надеемся назначить».

 

Татьяна Ковалева

 

9 февраля 2017, 12:12
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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