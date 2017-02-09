В СКО штрафуют за некачественную уборку снега

В текущем году в Северо-Казахстанской области осадки и высота снежного покрова значительно превышают среднегодовые показатели, передает корреспондент передает корреспондент МИА «Казинформ»





В регионе ждут большой паводок и уже сейчас принимают меры по минимизации его последствий. В первую очередь, это вывоз снега с улиц города.





По информации пресс-служба акима Петропавловска, в этом году на зимнее содержание улиц из городского бюджета выделено более 270 миллионов тенге. Снег убирают с городских улиц с октября, работы идут с одиннадцати вечера до пяти утра. Ежедневно вывозят снег на 4 специальные свалки более 100 единиц техники.





Силы дорожных служб направлены на вывоз снега с мест вероятного подтопления. Это проблемные участки города - поселки Рабочий, Заречный, Бензострой, Кожзавод, районы Подгора и Копай.





В пресс-службе акима города отмечают, что этот вопрос находится на личном контроле главы областного центра.





Между тем полицейские области активизировали работу по контролю за качеством снегоуборочных работ. Сформированы три мобильные группы, в состав которых входят полицейские и представители отдела ЖКХ городского акимата.





В Петропавловске за некачественную уборку снега привлечены к административной ответственности 7 организаций. Участковыми инспекторами полиции, в целях своевременной очистки и вывоза снега уведомлены 512 индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.





В зимний период к административной ответственности за нарушение правил благоустройства территорий населённых пунктов, разрушение объектов инфраструктуры, повреждение зелёных насаждений наказаны 378 человек. Из них оштрафованы 28 нарушителей, которым предстоит заплатить штраф более 1 миллиона тенге.





За повреждение дорог, загрязнение дорожного покрытия и невыполнение требований по производству работ на дорогах, содержанию дорог привлечены к ответственности 153 человека.





«Владелец одного из магазинов по улице Пушкина 10 дней назад получил уведомления от участкового инспектора полиции о необходимости уборки снега и наледи с крыши магазина, однако до сих пор никаких мер не принял. Полицейские вынесли ему предупреждение. Если в течение 10 дней он оставит все без изменений, то предпринимателя ждет штраф до 70 тысяч тенге», - отметили в пресс-службе ДВД СКО.





Начальник отделения МПС ДВД СКО Вадим Яценко говорит, что наибольшее количество выявленных нарушений - факты несвоевременной уборки территорий физическими лицами, игнорирование предписаний, выданных органами внутренних дел по уборке снега, засорения улиц, площадей, дорожного полотна и территорий зон отдыха общего пользования.





Автор: Олеся Жуковень