Tesla Model 3 осталась без мощной батареи

Хетчбэк Tesla Model 3 не получит топовую батарею на 100 киловатт-часов, которая предлагается для Model S и Model X. Отвечая на вопрос подписчика в «Твиттере», глава Tesla Илон Маск сообщил, что такое аккумулятор не поместится в колесной базе нового компактного электрокара.





Сейчас Tesla продает оба своих электромобиля с батареями на 60, 75, 90 и 100 киловатт-часов. Весной прошлого года, когда американский производитель устроил предварительную премьеру Model 3, он сообщил, что новинка сможет проехать на одном заряде не менее 346 км. Для сравнения, Tesla Model S 60 имеет подтвержденный EPA запас хода в 350 км. Model 3 будет меньше и легче, а значит, покупатели смогут рассчитывать и на 400 км, особенно, если учесть, что аккумуляторы на 60 и 75 кВт⋅ч – это по сути одна и та же батарея с разными настройками управляющей электроники.





Изначально предполагалось, что Model 3 поступит в продажу уже в 2017 году, но по слухам поставки клиентам начнутся лишь к концу 2018-го. Кстати, для этого электромобиля Гигафабрика «Теслы» будет выпускать не только аккумуляторы, но и моторы.



