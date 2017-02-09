МСХ РК формирует конкурентоспособную инфраструктуру аграрного сектора для выхода на международные рынки

Сегодня в Правительстве РК состоялся брифинг с участием Первого вице-министра сельского хозяйства Айтуганова К.К. по вопросу реализации Послания Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность».

Глава государства в своем Послании отметил: «Аграрный сектор должен стать новым драйвером экономики. Агропромышленный комплекс Казахстана имеет перспективное будущее. По многим позициям мы можем быть одними из крупнейших в мире производителей аграрной экспортной продукции. Особенно по производству экологически чистых продуктов питания. Бренд made in Kazakhstan должен стать эталоном такой продукции. Вместе с тем мы должны стать так называемой «хлебной корзиной» по производству зерна на всем евразийском континенте».

Основываясь на этом Первый вице-министр К.Айтуганов отметил, что для становления конкурентоспособными на международных рынках, идет процесс развития соответствующей инфраструктуры по производству переработанной сельскохозяйственной продукции.

«По поручению Главы государства в прошлом году начата реализация проекта по объединению домашних и малых хозяйств в кооперативы. Так, создано 157 кооперативов, которые оказывают услуги 15 тысячам личных подсобных хозяйств. На их базе организовано более ста молокоприемных пунктов и семи тысяч семейных откормплощадок. В текущем году количество создаваемых кооперативов будет удвоено. В целом, в предстоящие пять лет услугами кооперативов будет охвачено полмиллиона ЛПХ и мелких хозяйств», — отметил Айтуганов К.К.

С 1 февраля т.г. Министерством образованы рабочие группы, которые выехали во все регионы республики для разъяснения механизмов создания сельскохозяйственных кооперативов и проводимого аудита эффективности использования финансовых средств, выделенных на субсидирование АПК.

Создан единый call-центр 8 800 080 8010 и сайт Fermers.kz, где сельхозтоваропроизводители могут получить информационно-консультативные услуги по интересующим их вопросам.

Предусмотрено увеличение инвестиций в агронауку, востребованную на производстве. При этом финансирование научных исследований будет привязано к запросам агроформирований с обязательным условием софинансирования со стороны бизнеса.

Министерством предусмотрены следующие подходы:

Первый, пересмотреть принципы субсидий.

Второй, объединение домашних хозяйств и малых хозяйств в кооперативы.

Третий, повышение уровня переработки продукции с необходимой инфраструктурой.

Четвертый, повышение производительности труда и снижение производственных затрат.

Пятый, повышение эффективности использования земли и увеличение площади орошаемых земель.

И последнее, преобразование «КазАгро» в компактный холдинг. Сокращены сроки приватизации и в ближайшие два года в конкурентную среду будет передано 3 (из 7) дочерних и 45 (из 47) зависимых организаций «КазАгро».

Эти задачи предусмотрены в новой Государственной программе развития АПК на 2017-2021 годы.