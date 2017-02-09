Йозеф Кабан променял Volkswagen на BMW

Автомобильный дизайнер Йозеф Кабан ушел из группы Volkswagen и присоединился к BMW. На своем новом посту он будет подчиняться директору по дизайну BMW Group Адриану ван Хойдонку и станет отвечать за будущие модели баварской марки. С 2012 года и вплоть до прошлого месяца эту позицию занимал Карим Хабиб, ушедший из BMW по собственному желанию.





44-летний словак Йозеф Кабан отвечал в VW Group за внешность таких моделей, как Volkswagen Lupo, SEAT Arosa и Bugatti Veyron. В 2003 году он сосредоточился на работе с брендом Audi, а в 2008-м стал шеф-дизайнером марки Skoda. Нынешние Fabia, Superb, новейший кроссовер Kodiaq – все это проекты Кабана. Его последней работой в «Шкоде» стал рестайлинг «Октавии».





Кроме того, руководство BMW назначило 41-летнего Домагоя Дукеча главным дизайнером «зеленых» автомобилей BMW i и спорткаров BMW M. Дукеч, также успевший поработать в Volkswagen, входит в команду BMW с 2010 года, но до последнего времени он занимался преимущественно экстерьерами – теперь же пошел на повышение.





В прошлом году BMW Group потеряла сразу двух главных дизайнеров – шеф MINI Андерс Варминг ушел в Borgward, а Бенуа Якоб из BMW i – во Future Mobility.



