Равных прав и честных госзакупок требуют производители спецодежды в Казахстане. Они считают, что и без того ослабленная лёгкая промышленность оказалась под угрозой исчезновения , передает , передает 31 канал





Общественники утверждают, что большой госзаказ на пошив обмундирования для военных отдали без тендера некоему консорциуму. При этом контракт на 46 миллиардов тенге заключили сразу аж на пять лет. Таким образом несколько десятков отечественных производителей оказались за бортом и сейчас едва держатся на плаву.





Для инженера-технолога единственного предприятия в Казахстане по производству смесовых и полушерстяных тканей каждый рабочий день может стать последнем на этой фабрике. Цех загружен только на 25%. Из 180 сотрудников остались лишь 40. Денег едва хватает, чтобы оплатить коммуналку. Весь свой капитал завод вложил в модернизацию производства, но заказа так и не получил.





ФУРКАТ САДЫКОВ, инженер-технолог:

- Оборудование закупалось за рубежом, поэтому средства в долларах США. Это 1 миллион 800 тысяч долларов США. Соответственно, возврат этих средств нашим инвесторам пока не может осуществиться.





И в такой ситуации еще 35 предприятий. До 2015 года все они участвовали в тендерах. Но, как оказалось, министр обороны лично распорядился определить единого исполнителя госзаказа. И тогда пятилетний договор на 46 миллиардов тенге достался консорциуму "Жасампаз". В него вошли только пять компаний, а остальные производители остались за бортом. В самом консорциуме с обвинениями не согласны.





САУЛЕ ШАУЕНОВА, основатель консорциума "Жасампаз":

- Я не скажу о том, что консорциум "Жасампаз" сегодня получил все государственные заказы. Во-первых, это недостоверная информация. На сегодня очень большой рынок тех же государственных оборонных заказов. На предмет госзакупок, на предмет, как мы говорим, национальных холдингов и все остальное, очень огромное, где-то около 100 миллиардов и свыше.





Между тем, руководитель ассоциации лёгкой промышленности республики Любовь Худова уверена, что "Казахстан инжиниринг" заключил неправомерную сделку, из-за которой страдает целая отрасль.





ЛЮБОВЬ ХУДОВА, председатель ассоциации легкой промышленности РК:

- Мы считаем, что это, во-первых неправомерные действия, и мы считаем, что этот договор тем более заключен на несколько лет. Получается так, что мы будем пять развивать, а остальные должны смотреть на них? Это неправильно. Надо рассмотреть и распределить этот оборонный заказ по предприятиям.





Оператором заказа стала национальная компания "Казахстан инжиниринг". И там уверяют, что перед выбором победителя главным условием был высокий процент казахстанского содержания, а вот других решили не подпускать к госзаказу.





ШУХРАТ БАТАЛОВ, директор юридического департамента АО "НК Казахстан Инжиниринг":

- Консорциум "Жасампаз" был выбран на основании решения комиссии, комиссии компаний после презентации тканей и продукции легкой промышленности у министра обороны. На момент избрания консорциума "Жасампаз" в качестве одного из поставщиков вещевого имущества не существовало каких-либо других консорциумов.





Операторы и заказчики одежды для военных уверяют, что свой кусок пирога сможет получить любое предприятие легкой промышленности, но при этом львиную долю данного госзаказа все же отдали одной группе компаний, причём на долгий срок. А для тех, кто все же хочет работать по госзаказу, необходимо вступить в созданный консорциум. А вот это вызывает новые вопросы, ответы на которые мы намерены искать дальше.





Тему государственных госзакупок еще два года назад, будучи вице-спикером Мажилиса Парламента, поднимала Дарига Назарбаева. Она настаивала на рассекречивании данных будущих победителей тендеров. Назарбаева была возмущена тем, что в 2013 году треть всех госконтрактов на сумму почти в 400 миллиардов тенге, получили всего лишь 15 казахстанцев. Но спустя годы, как видим, ничего так и не изменилось.









Илья Рыбин, Нуркен Токмурзин, Жанна Рахимжанова