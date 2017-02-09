Жамбылские школьники осваивают робототехнику
9 февраля 2017, 12:45
Кружки по робототехнике действуют в шести образовательных центрах региона.
В школах Жамбылской области уделяется большое внимание открытию кружков "Робототехники", передает пресс-служба акима региона.
Учебные программы знакомят детей с основами физики, математики, программирования, электроники и микропроцессорных систем. Конструирование и моделирование позволяет развивать у детей мелкую моторику, усидчивость, приобрести навыки работы в команде.
Для сбора различной техники в группах созданы благоприятные условия, имеется необходимое оборудование и детали.
Например ученики 54-ой средней школы города Тараз в свободное от занятий время стремятся в кабинеты робототехники для конструирования и моделирования роботов. Дети конструируют самодвижушиеся роботомашины, движущуюся технику, используя специальную программу с применением конструктора Lego.
Кружки по робототехнике действуют в шести образовательных центрах региона.
Специальный проект, организованный с целью расширения кругозора подрастающего поколения, уже реализован в Байзакском, Жуалынском и Жамбылском районах.
Кроме того, около ста учеников занимаются роботостроением в Таразском техническом творческом центре. В будущем во всех школах области планируется увеличивать количество таких интересных проектов.
В соответствии с поручением главы региона областное управление образования в новом учебном году должно обеспечить кабинетами робототехники как минимум 11 объектов образования. Особое внимание будет уделено детям школьного возраста сельской местности по ознакомлению современными технологиями робототехники.
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