Жамбылские школьники осваивают робототехнику

Кружки по робототехнике действуют в шести образовательных центрах региона.

В школах Жамбылской области уделяется большое внимание открытию кружков "Робототехники" , передает пресс-служба акима региона.





Учебные программы знакомят детей с основами физики, математики, программирования, электроники и микропроцессорных систем. Конструирование и моделирование позволяет развивать у детей мелкую моторику, усидчивость, приобрести навыки работы в команде.





Для сбора различной техники в группах созданы благоприятные условия, имеется необходимое оборудование и детали.





Например ученики 54-ой средней школы города Тараз в свободное от занятий время стремятся в кабинеты робототехники для конструирования и моделирования роботов. Дети конструируют самодвижушиеся роботомашины, движущуюся технику, используя специальную программу с применением конструктора Lego.





Кружки по робототехнике действуют в шести образовательных центрах региона.





Специальный проект, организованный с целью расширения кругозора подрастающего поколения, уже реализован в Байзакском, Жуалынском и Жамбылском районах.





Кроме того, около ста учеников занимаются роботостроением в Таразском техническом творческом центре. В будущем во всех школах области планируется увеличивать количество таких интересных проектов.





В соответствии с поручением главы региона областное управление образования в новом учебном году должно обеспечить кабинетами робототехники как минимум 11 объектов образования. Особое внимание будет уделено детям школьного возраста сельской местности по ознакомлению современными технологиями робототехники.