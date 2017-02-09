К 17 годам лишения свободы приговорен убийца и насильник девушки на ж/д станции в Астане

8 февраля 2017 года Специализированным межрайонным судом по уголовным делам города Астаны оглашен приговор в отношении обвиняемого Л. в убийстве, изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера в отношении Ж., имевших место 5 ноября 2016 года в нечетном парке станции Астана, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Главной транспортной прокуратуры РК.





8 ноября 2016 года жертва преступления, находившаяся в коме от тяжелых телесных повреждений, не приходя в сознание скончалась в железнодорожной больнице города Астана.





В связи с актуальностью уголовного дела, надзор за ходом расследования и поддержания государственного обвинения в суде поручено группе процессуальных прокуроров.





12 ноября 2016 года в результате слаженных оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками Линейного управления внутренних дел на станции Астана, по подозрению в совершении преступления задержан 24-х летний Л., который сразу дал признательные показания.





В результате совместной работы правоохранительных органов, виновное лицо понесло заслуженное наказание, судом Л. приговорен к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.



