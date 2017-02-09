Шесть автомобилей слетели в кювет из-за плохой видимости под Карагандой
9 февраля 2017, 12:48
Метель стала причиной массового ДТП на трассе близ Караганды
Шесть автомобилей одновременно столкнулись недалеко от поселка Дубовка под Карагандой, сообщил пресс-секретарь департамента внутренних дел Карагандинской области Бахытжан Кудияров, сообщет sputniknews.kz.
По информации ведомства, утром, в четверг, шесть автомобилей столкнулись на участке дороги возле поселка Дубовка. По предварительным данным, причиной аварии послужила плохая видимость на дороге.
По факту ДТП составлен административный протокол по статье 610 части 1 КоАП РК. В результате ДТП жертв и пострадавших нет. В настоящий момент дорога открыта. ДВД Карагандинской области предупреждает всех автомобилистов о необходимости следить за погодными условиями. Днем 9-го, ночью 10 февраля в Карагандинской области ожидается юго-западный, западный ветер, местами до 15-20 м/с, порывы — 23-28, временами более 30 м/с.
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