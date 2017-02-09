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«Нивы» казахстанской сборки начали продавать в Китае и ОАЭ

9 февраля 2017, 12:52

В Поднебесной будет продаваться больше внедорожников LADA 4×4, чем в Казахстане


Похоже, группа компаний «БИПЭК АВТО — АЗИЯ АВТО» решила всерьёз заняться экспортом автомобилей, собранных в Казахстане. На сегодняшний день известно о поставке 50 автомобилей LADA 4×4 в трёх- и 5-дверном исполнении на рынок Объединённых Арабских Эмиратов и сотни авто в Китай. Почём классический внедорожник продают в Китае, мы не знаем, а вот в арабских автосалонах трёхдверку Urban отпускают по $10 200, тогда как в Казахстане она стоит $9 600, сообщает kolesa.kz.



О ближайших планах поставок в ОАЭ в компании говорить не стали, но зато поделились весьма интересной информацией касательно экспорта в Китай. В феврале в Поднебесную отправится следующая партия из 120 машин, а за ней ещё одна, но во втором квартале 2017-го. В последней будет уже 300 единиц. До конца 2017 года устькаменогорцы планируют выслать китайцам 3 500 автомобилей. Чтобы вы понимали, насколько хороша эта цифра: за весь 2016 год в Казахстане было продано всего 2.2 тысячи 4×4, а годом ранее — 2.4 тысячи.



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