«Нивы» казахстанской сборки начали продавать в Китае и ОАЭ









О ближайших планах поставок в ОАЭ в компании говорить не стали, но зато поделились весьма интересной информацией касательно экспорта в Китай. В феврале в Поднебесную отправится следующая партия из 120 машин, а за ней ещё одна, но во втором квартале 2017-го. В последней будет уже 300 единиц. До конца 2017 года устькаменогорцы планируют выслать китайцам 3 500 автомобилей. Чтобы вы понимали, насколько хороша эта цифра: за весь 2016 год в Казахстане было продано всего 2.2 тысячи 4×4, а годом ранее — 2.4 тысячи.







