«Нивы» казахстанской сборки начали продавать в Китае и ОАЭ
9 февраля 2017, 12:52
В Поднебесной будет продаваться больше внедорожников LADA 4×4, чем в Казахстане
Похоже, группа компаний «БИПЭК АВТО — АЗИЯ АВТО» решила всерьёз заняться экспортом автомобилей, собранных в Казахстане. На сегодняшний день известно о поставке 50 автомобилей LADA 4×4 в трёх- и 5-дверном исполнении на рынок Объединённых Арабских Эмиратов и сотни авто в Китай. Почём классический внедорожник продают в Китае, мы не знаем, а вот в арабских автосалонах трёхдверку Urban отпускают по $10 200, тогда как в Казахстане она стоит $9 600, сообщает kolesa.kz.
О ближайших планах поставок в ОАЭ в компании говорить не стали, но зато поделились весьма интересной информацией касательно экспорта в Китай. В феврале в Поднебесную отправится следующая партия из 120 машин, а за ней ещё одна, но во втором квартале 2017-го. В последней будет уже 300 единиц. До конца 2017 года устькаменогорцы планируют выслать китайцам 3 500 автомобилей. Чтобы вы понимали, насколько хороша эта цифра: за весь 2016 год в Казахстане было продано всего 2.2 тысячи 4×4, а годом ранее — 2.4 тысячи.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4843437-db9a4e740fb4c2c8ab2e521aba209a65
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...