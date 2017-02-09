Иностранцев, въезжающих в Китай, обяжут сдавать отпечатки пальцев

Иностранцев обяжут при въезде в Китай делать отпечатки пальцев , передает , передает Лента.ру со ссылкой на портал Ecns.cn.





Решение об этом приняло Министерство общественной безопасности (МОБ) после того, как новые правила утвердил Госсовет. Первый пункт по сбору отпечатков пальцев откроется 10 февраля в аэропорту города Шэньчжэнь (провинция Гуандун), а затем данная мера будет введена и на других пункты пересечения границы.





Проходить дактилоскопию должны будут все приезжие граждане других стран в возрасте от 14 до 70 лет, кроме тех, кто прибывает в КНР по дипломатическим паспортам, членов официальных делегаций и государственных служащих. Также исключения могут быть сделаны в ряде особых случаев, оговоренных двусторонними соглашениями.



