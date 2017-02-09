Иностранцев, въезжающих в Китай, обяжут сдавать отпечатки пальцев
9 февраля 2017, 13:22
Исключения могут быть сделаны в ряде особых случаев, оговоренных двусторонними соглашениями.
Иностранцев обяжут при въезде в Китай делать отпечатки пальцев, передает Лента.ру со ссылкой на портал Ecns.cn.
Решение об этом приняло Министерство общественной безопасности (МОБ) после того, как новые правила утвердил Госсовет. Первый пункт по сбору отпечатков пальцев откроется 10 февраля в аэропорту города Шэньчжэнь (провинция Гуандун), а затем данная мера будет введена и на других пункты пересечения границы.
Проходить дактилоскопию должны будут все приезжие граждане других стран в возрасте от 14 до 70 лет, кроме тех, кто прибывает в КНР по дипломатическим паспортам, членов официальных делегаций и государственных служащих. Также исключения могут быть сделаны в ряде особых случаев, оговоренных двусторонними соглашениями.
Фото: Michael / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4843439-c7beba77ee9d6f61243ff20ca3ad3c6e
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...