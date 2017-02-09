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В МСХ разъяснили поправки в статью 26 Конституции РК

 

Первый вице-министр сельского хозяйства РК Кайрат Айтуганов в ходе брифинга в Правительстве прокомментировал поправки в статью 26 Конституции РК, передает корреспондент Zakon.kz.

«Согласно новой поправке Конституции гарантируется право на частную собственность каждому человеку Республики Казахстан, то есть казахстанцам, иностранцам и лицам без гражданства», - сказал он.

«Надо сказать, что в свою очередь сохранены в 26 статье пункт 3 данной статьи, что в исключительных случаях принудительное отчуждение имущества может быть осуществлено для государственных нужд. И включение указанной нормы по неприкосновенности права собственности, которое является основой рыночной экономики, предпринимательской активности и повышения инвестиционного климата», - добавил К. Айтуганов.

По его словам, также важно отметить, что в Конституции продолжает действовать норма - «пункт 4 статья 12, согласно которой иностранцы и лица без гражданства пользуются в Республике Казахстан правами и свободами, а также несут обязанности, установленные для граждан, если иное не предусмотрено Конституцией».

«Таким образом, по отношению к земле, находящейся в частной собственности, (праворегулятором) выступает Земельный кодекс РК. То есть действие статьи 26 не распространяется на землю и недра. Хотелось бы подчеркнуть, что Земельный кодекс РК содержит ряд ограничений для иностранцев, не позволяющих иметь в собственности землю», - заключил первый замминистра.

 

Ксения Давыдова

 

9 февраля 2017, 13:18
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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