В доме наркодилера в Алматинской области изъято 5 кг наркотиков

В дачном массиве Илийского района при проведении оперативных мероприятий полицейские выявили и ликвидировали крупную наркоточку, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматинской области.

Владельцем дачного дома, где по версии правоохранителей осуществлялась торговля наркотическими средствами, оказался 40-летний мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за аналогичное преступление. В ходе санкционированного обыска его дома полиция с применением служебно-розыскной собаки «Актос» обнаружила и изъяла более 1,5 кг гашиша, а также около 4 кг марихуаны.

«Оперативные мероприятия по выявлению наркоточки и задержанию подозреваемого лица организованы сотрудниками подразделения по борьбе с наркобизнесом.

Сейчас по факту незаконного хранения наркотиков с целью сбыта возбуждено уголовное производство, предусмотренное ст.296 ч.4 и ст.297 ч.1 УК РК. Задержанный мужчина уже доставлен в Илийское РУВД, где дает соответствующие показания. После завершения расследования и принятия по факту окончательного процессуального решения изъятые наркотики будут уничтожены» - отметил представитель пресс-службы ДВД региона Кобейхан Нурахмет.

Как выяснилось, в текущем году в регионе уже выявлено 75 связанных с наркотиками правонарушений, преступлений и проступков с изъятием из незаконного оборота более 80 кг гашиша, героина и марихуаны.