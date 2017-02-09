Минсельхоз ведет поиск более 300 захоронений сибирской язвы в Казахстане

Ситуация с сибирской язвой в Казахстане находится на особом контроле.

Об этом сегодня заявил и.о. председателя Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК Турсын Кабдолданов на пресс-конференции в Правительстве РК , передает , передает МИА "Казинформ"





«Вопрос по сибиро-язвенным захоронениям тоже находится на особом контроле . Проводится целенаправленная работа по проведению ограждения сибиро-язвенных захоронений, установлению опознавательных знаков. На сегодняшний день работы продолжаются», - сказал Турсын Кабдолданов.





Кроме того, как отметил представитель МСХ, сформирован республиканский запас ветеринарных препаратов.





«У нас есть сведения по всем очагам, где определены широта и долгота расположений захоронений. Создание карты рассматривается», - сказал Кабдолданов. По его данным, в Казахстане имеется 2608 захоронений, из них установлено 2248. «По неустановленным продолжается поиск», - заключил Турсын Кабдолданов.





Автор: Серик Сабеков