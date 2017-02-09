Минсельхоз ведет поиск более 300 захоронений сибирской язвы в Казахстане
9 февраля 2017, 13:32
Ситуация с сибирской язвой в Казахстане находится на особом контроле.
Об этом сегодня заявил и.о. председателя Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК Турсын Кабдолданов на пресс-конференции в Правительстве РК, передает МИА "Казинформ".
«Вопрос по сибиро-язвенным захоронениям тоже находится на особом контроле . Проводится целенаправленная работа по проведению ограждения сибиро-язвенных захоронений, установлению опознавательных знаков. На сегодняшний день работы продолжаются», - сказал Турсын Кабдолданов.
Кроме того, как отметил представитель МСХ, сформирован республиканский запас ветеринарных препаратов.
«У нас есть сведения по всем очагам, где определены широта и долгота расположений захоронений. Создание карты рассматривается», - сказал Кабдолданов. По его данным, в Казахстане имеется 2608 захоронений, из них установлено 2248. «По неустановленным продолжается поиск», - заключил Турсын Кабдолданов.
Автор: Серик Сабеков
Фото с сайта ecosovetnik.ru
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4843442-dc3085ad6d604ddeab3619a73c3798ad
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...