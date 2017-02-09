В Восточном Казахстане ОПГ в течение 8 лет оформляла фиктивные кредиты

Среди потенциальных пострадавших могли оказаться более 700 человек, на которых оформлялись фиктивные кредиты.

Прокуратура ВКО инициировала расследование в отношении членов организованной преступной группы, по предварительным данным, похитивших более 1 млрд тенге бюджетных средств «Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства», сообщила пресс-служба ведомства, передает сообщила пресс-служба ведомства, передает МИА "Казинформ"





«По предварительной информации, один из представителей Восточно-Казахстанского филиала «Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства» создал организованную преступную группу для того, чтобы похитить бюджетные средства, выделяемые для субсидирования бизнесменов, занимающихся сельским хозяйством.





Организация выдает займы на льготных условиях сельскому населению, сельхозтоваропроизводителям и микрокредитным организациям по самым разнообразным направлениям», - говорится в сообщении.





В течение нескольких лет на разных жителей области оформлялись фиктивные кредиты. Участники ОПГ распределили роли: кто-то искал данные потенциальных «получателей кредитов», кто-то занимался непосредственно оформлением займов, кто-то решал вопросы по выводу полученных средств.





Чтобы окончательно запутать проверяющие органы, участники преступной группы оформляли кредиты, к примеру, на развитие бизнеса в Абайском районе на жителя Жарминского района. Впоследствии, взыскание долгов по займам заняло немало времени потому, что было сложно найти получателей финансовых средств, фигурировавших в бумагах.





«Схема крупномасштабных хищений действовала около восьми лет. Участники группы могли намеренно продлевать кредитные линии и отодвигать финальные сроки погашения займов, чтобы как можно дольше похищать бюджетные средства. По предварительным данным, более чем на 700 жителей ВКО могли быть оформлены фиктивные кредиты. На граждан, даже не подозревавших о наличии у них займов, фонд стал массово подавать иски в суды о невыплате средств. В результате аналитической работы и тщательной проверки со стороны прокуратуры ВКО удалось выявить преступную схему. Государству был причинен особо крупный ущерб, предположительно, свыше 1 млрд тенге»,- указывается в сообщении.





Расследование данного дела находится на особом контроле у прокурора области Багбана Таимбетова. По факту хищения средств филиала фонда проводится досудебное расследование по ст.177 «Мошенничество». Создана следственно-оперативная группа из числа сотрудников ДВД и службы экономических расследований, назначен процессуальный прокурор. Расследование ведется антикоррупционной службой по ВКО.



