Информация о ходе реализации Комплексного плана приватизации на 2016-2020 годы по состоянию на 7 февраля 2017 года

Согласно Графику продаж на 2014-2017 гг. запланировано 718 объекта.

За период июнь 2014 - февраль 2017 г. подлежало приватизации - 603 объекта. Фактически по состоянию на 7 февраля 2017 года выставлено на продажу 556 объектов, из них продано 407 объекта, в том числе по республиканской собственности 26 объектов, по коммунальной собственности - 207, по СПК - 101, и 73 объекта Холдингов.

При этом средства от продажи распределились следующим образом: в республиканский бюджет - 8 566 млн.тенге, в областные бюджеты - 17 650 млн.тенге, Холдинги - 73 688 млн. тенге и СПК - 6 769 млн.тенге.

По республиканской собственности

Всего по Графику продаж на 2014 - 2017 гг. подлежит приватизации 56 объект. За период июнь 2014 года - февраль 2017 года была запланирована продажа 33 объектов. Фактически по состоянию на 7 февраля т.г. выставлены на торги 33 объектов, из них 26 объектов проданы.

По коммунальной собственности

Всего по Графику продаж на 2014-2017 гг. подлежит приватизации 353 объект. За период июнь 2014 года - февраль 2017 года подлежало приватизации 286 объекта. Фактически по состоянию на 7 февраля т.г. выставлены на торги 286 объекта, из них 207 объектов проданы.

По социально-предпринимательским корпорациям

По социально - предпринимательским корпорациям на 2014 - 2017 гг. графиком продаж была запланирована продажа 144 объектов. За период июнь 2014 года - февраль 2017 года из 135 объектов подлежащих на приватизацию фактически выставлено 120 объектов, продано 101.

По Национальным компаниям и холдингам

Всего по Графику продаж на 2014-2017 гг. подлежит приватизации 165 объекта. По состоянию на 7 февраля из запланированных на продажу 149 объектов, фактически выставлены на торги 132 объекта, 73 объектов проданы.