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Новости за сегодня

Нацбанк внес изменения в отдельные НПА по вопросам ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности

Постановлением Правления Национального Банка РК от 28 ноября 2016 года № 279 внесены изменения по вопросам ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности в следующие нормативные правовые акты Республики Казахстан:

1. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2007 года № 152 «Об утверждении Инструкции по ведению бухгалтерского учета банками второго уровня и акционерным обществом «Банк Развития Казахстана».

2. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 сентября 2008 года № 79 «Об утверждении Типового плана счетов бухгалтерского учета для отдельных субъектов финансового рынка Республики Казахстан».

3. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 января 2011 года № 3 «Об утверждении Типового плана счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе «Банк Развития Казахстана».

4. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 1 июля 2011 года № 68 «Об утверждении Инструкции по ведению бухгалтерского учета отдельными субъектами финансового рынка».

5. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 1 июля 2011 года № 69 «Об утверждении Инструкции по ведению бухгалтерского учета операций с пенсионными активами, осуществляемых единым накопительным пенсионным фондом и добровольными накопительными пенсионными фондами».

6. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 июля 2012 года № 223 «О сроке составления аудиторского отчета финансовых организаций и его представления в Национальный Банк Республики Казахстан».

7. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 41 «Об утверждении Правил представления финансовой отчетности финансовыми организациями, специальными финансовыми компаниями, исламскими специальными финансовыми компаниями, микрофинансовыми организациями».

Все изменения в указанные постановления внесены в целях совершенствования нормативных правовых актов Республики Казахстан и представляют собой редакционные правки и уточнения, не меняющие основных положений НПА, а также связаны с введением понятия юридического лица, ранее являвшегося дочерним банком, и созданием некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

Кроме того, в связи с поступающими запросами организаций внесены уточнения в отношении представления и заполнения отдельных форм финансовой отчетности в соответствии с Правилами представления финансовой отчетности финансовыми организациями, специальными финансовыми компаниями, исламскими специальными финансовыми компаниями, микрофинансовыми организациями.

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования - с 18 февраля 2017 года.


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