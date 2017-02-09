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Charlie Hebdo изобразил Меркель с отрубленной головой в руках

9 февраля 2017, 13:50

Сатирическое издание прокомментировало проходящую в Германии избирательную кампанию.


Немецкие СМИ второй раз за неделю обратились к теме экстремизма при изображении политических лидеров — вслед за президентом США Дональдом Трампом, «украшавшим» обложку Spiegel с отрубленной головой в руках, под удар попала канцлер Германии Ангела Меркель, которая в том же образе попала на обложку местной версии Charlie Hebdo, передает РосБалт.

Таким образом сатирическое издание прокомментировало проходящую в Германии избирательную кампанию. Выборы в бундестаг пройдут в сентября текущего года.

Меркель, выдвинутая на выборы в бундестаг и претендующая на пост канцлера в четвертый раз подряд, на обложке держит отрубленную голову своего политического конкурента Мартина Шульца. Данной карикатурой издание намекает, что исход выборов уже предрешен.


При этом в изображении содержится и прямая отсылка к обложке Spiegel, где Трамп выступил «палачом» Статуи Свободы. «Читатель Spigel вышел из себя», — гласит подпись на передовице Charlie Hebdo.

Spiegel с Трампом на обложке вышел 4 февраля и вызвал массу критики в адрес редакции со стороны СМИ и политиков.

Фото с сайта kremlin.ru, twitter.com/Pegida

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