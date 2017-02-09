Charlie Hebdo изобразил Меркель с отрубленной головой в руках

Немецкие СМИ второй раз за неделю обратились к теме экстремизма при изображении политических лидеров — вслед за президентом США Дональдом Трампом, «украшавшим» обложку Spiegel с отрубленной головой в руках, под удар попала канцлер Германии Ангела Меркель, которая в том же образе попала на обложку местной версии Charlie Hebdo , передает , передает РосБалт





Таким образом сатирическое издание прокомментировало проходящую в Германии избирательную кампанию. Выборы в бундестаг пройдут в сентября текущего года.





Меркель, выдвинутая на выборы в бундестаг и претендующая на пост канцлера в четвертый раз подряд, на обложке держит отрубленную голову своего политического конкурента Мартина Шульца. Данной карикатурой издание намекает, что исход выборов уже предрешен.



Charlie Hebdo voorpagina in duitsland, Merkel met hoofd van Martin Schulz! pic.twitter.com/YGvpJwbgg6 — Pegida Nederland (@PegidaNederland) 8 февраля 2017 г.





При этом в изображении содержится и прямая отсылка к обложке Spiegel, где Трамп выступил «палачом» Статуи Свободы. «Читатель Spigel вышел из себя», — гласит подпись на передовице Charlie Hebdo.





Spiegel с Трампом на обложке вышел 4 февраля и вызвал массу критики в адрес редакции со стороны СМИ и политиков.



