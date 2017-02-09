Казахстан окажет Кыргызстану материальную поддержку для присоединения к ЕАЭС

$100 млн будут направлены на обустройство и техническое оснащение объектов таможенной инфраструктуры и модернизацию испытательных лабораторий Кыргызстана.

8 февраля в Министерстве иностранных дел Республики Казахстан состоялся брифинг Посла Казахстана в Кыргызстане Айымдоса Бозжигитова на тему «Казахстанско-кыргызские отношения: история, современное состояние и перспективы развития», сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.





На брифинге коснулись вопроса взаимодействия между странами в рамках ЕАЭС.





А. Бозжигитов подчеркнул, что Казахстан намерен оказать техническую помощь в сумме 100 миллионов долларов для финансирования мероприятий, предусмотренных «дорожной картой» присоединения Кыргызстана к ЕАЭС, которые будут направлены на обустройство и техническое оснащение объектов таможенной инфраструктуры и модернизацию испытательных лабораторий страны. Отдельно была затронута тема рационального использования водных ресурсов трансграничных рек.





Также А. Бозжигитов подробно рассказал об основных аспектах развития казахстанско-кыргызского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.





Посол отметил, что Казахстан и Кыргызстан вышли на новый уровень сотрудничества благодаря регулярным контактам глав двух государств.





«Казахстан является одним из ведущих торгово-экономических и инвестиционных партнеров Кыргызстана, и занимает третье место во внешнеторговом обороте страны. Наблюдается положительная динамика роста двустороннего товарооборота. По итогам 11 месяцев 2016 года объем взаимной торговли увеличился на 1,2% и составил 746,6 млн. долларов США. В Кыргызстане эффективно работают более 300 совместных казахстанско-кыргызских предприятий и ряд компаний со 100% казахстанским капиталом»,­ – сказал А. Бозжигитов.





Посол также отметил, что в настоящее время в Кыргызстане проживают 35 тысяч этнических казахов и обучаются около 2000 казахстанских студентов, которые являются «мостом дружбы» между двумя странами.



