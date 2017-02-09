Пожар в Almaty Towers: сторона потерпевших недовольна итогами расследования

Прошло несколько месяцев со дня страшного пожара в Almaty Towers, в результате которого погибли несколько человек. Следствие подходит к завершению, но представители погибших недовольны ходом расследования, считая, что не все виновные привлечены к ответственности, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил представитель потерпевшей стороны адвокат Ерлан Бекполов, родных погибших студентов, в самом начале органы следствия обещали провести полное и объективное расследование. Однако сейчас в этом имеются сомнения.

Так, адвокат, который недавно подключился к делу, напомнил, что на следующий день после случившегося администрация Almaty Towers заявила, что все необходимые системы пожаротушения сработали, и в целом вся система пожарной безопасности работала. Однако имеется видео, которое опровергает это.

Ерлан Бекполов предоставил запись, сделанную непосредственно в тот вечер, когда случился пожар. Как оказалось, там проводился тренинг для будущих сотрудников батутного центра. Тренинг записывался, поэтому момент возникновения пожара попал на камеру. И там видно, что не сработала автоматическая пожарная система, также не сработала сигнализация. Находившиеся там люди спокойно ходили, не ощущая опасности.

- Это видео опровергает ту информацию ДЧС о том, что системы пожарной безопасности работали, - отмечает адвокат.

Далее он напомнил о том, что по версии следствия в гибели студентов виноват только один человек - Туяков, директор батутного центра.

- Но если детально посмотреть, остается много вопросов к арендаторам здания, потому что противопожарные системы не работали, и к работникам ДЧС, которые обязаны были проверять это и держать на контроле, - сказал Бекполов.

Эти вопросы адвокат хочет донести до следствия.

И еще один важный момент, на который указал адвокат. Участок аварийного выхода, через который погибшие ребята хотели выйти, был оборудован под офис. То есть, как уже было указано, дверь аварийного выхода была закрыта с другой стороны арендаторами искусственно созданного на месте аварийного прохода офиса. И даже если бы удалось взломать одну дверь, через вторую дверь этого офиса студенты не смогли бы выйти.

В связи с этим фактом у адвоката потерпевших вопрос к управляющей компании, арендаторам и администрации здания. Никто из них к ответственности не привлечен.

- Я считаю, что необходимо провести полное и объективное расследование, чтобы наказать всех виновных.

Спасшиеся люди говорили и полицейским и пожарным, что наверху люди находятся, и их нужно спасти. Сами погибшие звонили и просили спасти их. Вопрос к пожарным, почему они не пошли наверх спасать, почему не сломали дверь и не дали возможность оттуда выйти. Необходимо наказать полный круг людей. Администрация здания должна понести ответственность. Департамент ЧС, который должен был проводить проверки. Здесь вина многих людей. И мы хотим, чтобы объективность и справедливость восторжествовала, - сказал адвокат.

Также сторона потерпевших сейчас ищет других очевидцев трагедии, чтобы восстановить полную картину событий того вечера.