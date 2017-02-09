Британские школьники будут медитировать на уроках

Также закупят стулья на колёсиках, чтобы дети чувствовали себя свободнее и передвигались по классу в ходе занятия.

В британской частной школе-пансионе введут медитационные практики для учащихся. Их педагоги будут проводить во время уроков для того, чтобы урезонить неусидчивых и гиперактивных ребят , пишет , пишет Life.ru со ссылкой на The Telegraph.





С сентября следующего года все преподаватели частной школы-пансиона "Брайтон колледж" (Brighton College) получат специальный, так называемый экстренный набор для медитации, включающий в себя видеоуроки, аудиозаписи и другие материалы с рекомендациями о том, как правильно проводить трёхминутное погружение в себя. Такая практика должна помочь педагогам привести в чувства непослушных подопечных.





Инициатива по введению медитации для школьников и учителей принадлежит креативному директору колледжа Томасу Годберу, который отвечает за инновационные идеи в учебном процессе.





— Благодаря простым медитативным техникам дети будут чувствовать себя более расслабленно, и при этом они смогут лучше концентрироваться, — считает Годбер.





Он также предложил расслаблять детей при помощи удобной мебели, а именно кресел на колёсиках, которые позволят ученикам свободно передвигаться по классу во время занятий и чувствовать себя свободнее и естественнее.





— Мы строим экспериментальные классы, в которых вся мебель будет на колёсиках. Таким образом мы пытаемся отбросить стереотип о том, что дети должны "сидеть на попе ровно" и неподвижно воспринимать информацию часами, — заявил Годбер.





По мнению Годбера, бессмысленно заставлять учеников сидеть спокойно, ведь у них много энергии и им проще учиться, когда они не скованны.



