Italdesign везет в Женеву среднемоторный спорткар

Итальянское кузовное ателье Italdesign опубликовало очередной, уже четвертый тизер своего нового автомобиля, который будет представлен в начала марта на Женевском автосалоне. На тизере показан фрагмент задней части машины с карбоновым антикрылом. Также можно рассмотреть нечто, очень похожее на крышку моторного отсека, то есть перед нами – среднемоторный суперкар.





Учитывая, что Italdesign принадлежит компаниям Lamborghini и Audi, входящим в группу Volkswagen, можно предположить, что знаменитая студия подготовила какую-то вариацию на тему соплатформенных спорткаров Lamborghini Huracan и Audi R8. На предыдущих этапах этой тизерной кампании Italdesign пообещала рассказать в этом году «пять экстраординарных историй». Женевский проект – первая такая история. Судя по всему, ателье собирается построить пять уникальных автомобилей, пригодных для езды по общим дорогам, и продать их коллекционерам.





Более ранние тизеры указывают на то, что «история номер один» получит гибридную установку с возможностью подзарядки от сети. По всей видимости, 5,2-литровый V10 от Huracan и R8 будет усилен электромотором.Кроме того, машину снабдят продвинутыми шестиугольными фарами и камерами вместо боковых зеркал.



