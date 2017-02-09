Italdesign везет в Женеву среднемоторный спорткар
9 февраля 2017, 14:28
Машину снабдят продвинутыми шестиугольными фарами и камерами вместо боковых зеркал.
Итальянское кузовное ателье Italdesign опубликовало очередной, уже четвертый тизер своего нового автомобиля, который будет представлен в начала марта на Женевском автосалоне. На тизере показан фрагмент задней части машины с карбоновым антикрылом. Также можно рассмотреть нечто, очень похожее на крышку моторного отсека, то есть перед нами – среднемоторный суперкар.
Учитывая, что Italdesign принадлежит компаниям Lamborghini и Audi, входящим в группу Volkswagen, можно предположить, что знаменитая студия подготовила какую-то вариацию на тему соплатформенных спорткаров Lamborghini Huracan и Audi R8. На предыдущих этапах этой тизерной кампании Italdesign пообещала рассказать в этом году «пять экстраординарных историй». Женевский проект – первая такая история. Судя по всему, ателье собирается построить пять уникальных автомобилей, пригодных для езды по общим дорогам, и продать их коллекционерам.
Более ранние тизеры указывают на то, что «история номер один» получит гибридную установку с возможностью подзарядки от сети. По всей видимости, 5,2-литровый V10 от Huracan и R8 будет усилен электромотором.Кроме того, машину снабдят продвинутыми шестиугольными фарами и камерами вместо боковых зеркал.
Текст: Александр Орехов
Фото: Italdesign
Via cartimes
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4843450-0c484025639c11e74b482829000b91a9
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...