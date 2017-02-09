11 человек задержали за перепродажу билетов на Универсиаду-2017

Штаб, созданный в рамках проведения 28-ой Зимней Универсиады-2017, работал под председательством заместителя министра внутренних дел Республики Казахстан генерал-майора полиции Ерлан Тургумбаева. На итоговом заседании Штаба были озвучены результаты работы ведомств, в чьи задачи входило обеспечение безопасности и правопорядка на спортивном мероприятии, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-служба ДВД города Алматы.





«Для своевременного предупреждения и пресечения преступлений в период проведения Универсиады-2017 с 28 января по 9 февраля текущего года личный состав Алматинского гарнизона (ДВД, ДЧС, ДУИС г.Алматы и Алматинской области, а также региональное командование Национальной гвардии) переведен на усиленный вариант несения службы.





В охране общественного порядка в местах проживания спортсменов и проведения соревнований задействовано 7 тысяч 800 сотрудников полиции и военнослужащих Нацгвардии и Министерства обороны, из них свыше 2 тысячи на улицах и в общественных местах города. Кроме того, в этой работе были задействованы около 500 слушателей Алматинской Академии МВД и 2 тысячи 123 работника частных охранных организаций. В Департаментах внутренних дел города Алматы и Алматинской области были усилены следственно-оперативные группы», - уточнил заместитель министра.





В результате принятых мер за январь месяц отмечается снижение общего числа уголовных правонарушений на 13,3%, совершенных в общественных местах на 7,5%, на улицах на 33,5%, в том числе тяжких и особо тяжких на 48%. Меньше совершено грабежей на 5,6%, хулиганств -14,3%, мошенничеств -49,6%. В целом оперативная обстановка в городе стабильная. Наметилась тенденция сокращения преступности на 10,8%.

За период проведения мероприятия на объектах Универсиады зарегистрировано 1 уголовное, 13 административных правонарушений, а также 11 фактов утери личного имущества.





В частности, 11 человек задержаны за перепродажу билетов на соревнования, 2 человека привлечены к административной ответственности за торговлю в неустановленных местах, зарегистрирован 1 факт кражи куртки в магазине, расположенном на спортивном объекте. Подозреваемый был сразу же установлен и задержан «по горячим следам».





В целях обеспечения надлежащего порядка на объектах Универсиады, недопущения фактов перепродажи билетов на каждом объекте из числа сотрудников ДВД созданы дополнительные группы. В результате из оборота изъяты более 500 билетов на соревнования, ставших предметом перепродажи.

С целью обеспечения дорожной безопасности приняты меры по стабилизации обстановки на дорогах города.





В городе Алматы выставлены 10 стационарных постов для оперативного реагирования на нарушения дорожной безопасности. Аналогичные посты установлены и на подъездах к городу Алматы на территории Алматинской области.





В результате принятых мер выявлено более 59 тысячи нарушений Правил дорожного движения, в том числе 162 водителя привлечены к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. В итоге снижено количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на 10,4%, со смертельным исходом на 44,4%, в т.ч. с участием детей на 17,9%, при этом ни один ребенок не погиб.





«На сегодняшний день все соревнования завершены. В настоящее время осуществляется выезд спортсменов и других участников Универсиады. В Международном аэропорту и на вокзалах Алматы налажена и бесперебойно работает система регистрации отбывающих иностранных граждан. В целом разработанная концепция обеспечения безопасности на студенческих Играх была эффективно реализована Министерством внутренних дел, а также другими правоохранительными органами и специальными службами. Значимую лепту также внесла общественность, которая посредством официальных сообщений в СМИ информировалась о корректировках в дорожном движении и с пониманием отнеслась к проводимым мероприятиям. К слову, в эти дни в средствах массовой информации республиканского и регионального уровней освещено 176 материалов о мерах безопасности во время проведения столь масштабного международного события», - подытожил Ерлан Тургумбаев, завершая работу Республиканского межведомственного оперативного Штаба.



