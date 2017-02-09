КПО представила результаты производственной деятельности за 2016 год

Компания «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» (КПО) подвела итоги производственной деятельности за 2016 год , передает пресс-служба крмпании.





В 2016 году КПО добыла 139,7 миллионов баррелей в нефтяном эквиваленте стабилизированных и нестабилизированных жидких углеводородов, неочищенного газа и топливного газа. При этом объем обратной закачки газа для поддержания пластового давления составил 8,04 миллиардов кубометров, что примерно соответствует 46% от общего объема добываемого газа.





Как отметил генеральный директор КПО Ренато Мароли, «Карачаганакский проект, являющийся одним из крупнейших инвестиционных проектов в Республике Казахстан, имеет первостепенное значение для экономики Западно-Казахстанской области и всей страны в целом. На сегодня партнёрами по КПО в освоение Карачаганака инвестировано около 22 миллиардов долларов США».





«Работая в тесном сотрудничестве с акиматом Западно-Казахстанской области и Полномочным органом – ТОО «PSA», компания КПО применяет в своей работе новейшие технологии, позволяющие достигать высоких уровней добычи углеводородов, что в свою очередь обеспечивает увеличение поступлений в бюджет Республики Казахстан и устойчивое развитие Западно-Казахстанского региона», - сказал Ренато Мароли.





13 мая 2016 года КПО завершила масштабный планово-предупредительный ремонт, ставший значимой вехой в истории компании. Ремонт позволил компании значительно увеличить общий годовой уровень производства стабилизированных углеводородов. Всего в подготовительных и основных работах было задействовано около 3300 рабочих.





Согласно статистике, на сегодня, КПО входит в число предприятий нефтегазового сектора РК, с наименьшим количеством регистрируемых происшествий на производстве. Компания проводит значительную работу по предотвращению аварий и происшествий на месторождении.

КПО придерживается принципов устойчивого развития и высочайших стандартов в области охраны окружающей среды во всех аспектах своей деятельности. Так, в 2016 году уровень утилизации газа КПО составил 99,84%, что является показателем мирового класса.





В прошлом году объем факельного сжигания газа составил всего 0,16%от общего объема добытого газа, или 0,97 тонны на одну тысячу тонн добытого сырья, что подтверждает высокий уровень КПО по данному показателю в сравнении с мировыми нефтедобывающими предприятиями.





При этом удельные выбросы парниковых газов на единицу добычи углеводородов остались на том же уровне, как и в 2015 году. Сейчас они находятся ниже усредненных международных показателей нефтедобывающей промышленности (IOGP) на 52%.





В период с 1998 по 2016 годы КПО инвестировала 329 миллионов долларов США на реализацию природоохранных мероприятий.

Являясь крупнейшим работодателем в Западно-Казахстанской области, КПО на долгосрочной основе предоставляет тысячи рабочих мест с конкурентоспособными зарплатами.





«На сегодня утверждена новая программа, предусматривающая поэтапное увеличение местного содержания в кадрах к 2020 году. При этом предполагается не просто физическая ротация кадров, а равноценная по профессиональным, квалификационным требованиям замена иностранных сотрудников местными специалистами», - сказал Ренато Мароли.





Так, в 2016 г. в рамках Программы по увеличению местного содержания в кадрах на 2015-2020 гг., КПО достигла показателя в 80% в 1 и 2 категории работников (первые руководители и их заместители / руководители структурных подразделений), что говорит об успешной реализации стратегии увеличения местного содержания в кадрах и целей программы на предстоящий пятилетний период.





С момента подписания Окончательного Соглашения Раздела Продукции (ОСРП) более 200 миллионов долларов США было инвестировано в обучение казахстанских специалистов, при этом компания активно использовала как богатый международный опыт, так и собственные учебные ресурсы.





КПО активно способствует развитию местных поставщиков товаров и услуг, и реализует целый ряд проектов и инициатив в поддержку местных товаропроизводителей. Данная работа проводится совместно с другими крупными международными нефтегазовыми компаниями, а также казахстанскими и международными сервисными и инжиниринговыми предприятиями. Результатом проведенной работы стала локализация целого ряда товаров и работ, достигнутая благодаря созданию совместных предприятий с участием казахстанских нефтесервисных компаний. Другим успешным примером послужил запуск в октябре 2016 года в г. Актау завода по нарезке трубной продукции, строительство которого стало возможным, благодаря совместной инициативе компании «Тенарис» и КПО.





Как отметил Ренато Мароли, «успешная реализация этих инициатив создаст условия для освоения производства в Республике Казахстан более сложной, высокотехнологичной продукции, что обеспечит долгосрочные заказы для казахстанских компаний и совместных предприятий».





В течение прошлого года КПО провела ряд рабочих встреч с представителями исполнительных органов и промышленных предприятий различных регионов Республики, в ходе которых компания представила информацию о своих потребностях в товарах и услугах, требованиях по предварительной квалификации поставщиков и перспективах межрегиональной кооперации.





По итогам 2016 года, доля местного содержания КПО в поставках товаров, работ и услуг достигла 51,6%, что в денежном выражении составило около 530 миллионов долларов США. В целом, с момента подписания ОСРП в 1997г., доля местного содержания в закупках КПО превысила 6,14 миллиардов долларов США.





Вклад КПО в развитие местного содержания был высоко отмечен государственными органами и профильными ассоциациями. В 2016 году компания КПО была признана победителем в номинации "Надежный партнер" на II Форуме казахстанских товаропроизводителей "Ұлы дала елі". Кроме этого, в ходе конференции “Казахстан: новые инвестиционные возможности”, проведенной под эгидой Министерства по инвестициям и развитию РК, компания КПО получила награду за инвестиционную активность в развитии местного содержания.





Компания КПО ежегодно инвестирует 20 миллионов долларов США в социально-инфраструктурные проекты в ЗКО. Кроме этого, каждый год в течение 2014-2016 гг. КПО было выделено 10 млн. долл. США для реализации социально значимых проектов в Бурлинском районе ЗКО. На сегодня общая сумма инвестиций КПО в развитие социальной инфраструктуры западноказахстанского региона составила порядка 340 миллионов долларов США.





В 2016 году по итогам VI ежегодного конкурса годовых отчетов за 2015 год, проведенного рейтинговым агентством RAEX, КПО получила награду в номинации «Лучший отчет об устойчивом развитии». Это уже третий нефинансовый отчет КПО, выпущенный в соответствии с требованиями версии Руководства G4 Глобальной инициативы по отчетности в области устойчивого развития.



