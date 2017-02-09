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Новости за сегодня

ТОО «Актобе нефтепереработка» сообщило об изменениях в составе Правления

 

ТОО «Актобе нефтепереработка» (Актобе), облигации которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило KASE о том, что решением очередного общего собрания участников, состоявшегося 22 сентября 2016 года, «исключен из состава Правления Урманов Ж.С., избран в качестве члена Правления Товарищества Шиликбаев У.С.».

9 февраля 2017, 14:25
Источник, интернет-ресурс: Казахстанской фондовой биржи

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