Заподозренный в гомосексуальной связи с Роналду кикбоксер сядет в тюрьму

Уголовное дело в отношении Хари, имеющего также голландский паспорт, было открыто в 2012 году. Тогда

Марокканский кикбоксер Бадр Хари осужден на два года Верховным судом в Гааге. Об этом сообщает портал 101greatgoals.com. Полгода спортсмен проведет в тюрьме, оставшийся срок — условный.





Уголовное дело в отношении Хари, имеющего также голландский паспорт, было открыто в 2012 году. Тогда он напал на бизнесмена Коэна Эверинка в Амстердаме, а затем на вечеринке разбил вазу о голову неизвестного, пишет Лента.ру





В декабре 2015 года СМИ (в частности, британская газета Mirror) заподозрили форварда мадридского «Реала» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду в гомосексуальных связях. Поводом стали публикации о его регулярных визитах в Марокко к Бадру Хари.





В целях повышения дисциплины в команде президент «Реала» Флорентино Перес запретил нападающему в январе 2016-го регулярно навещать друга.





Фото: Paulblank / Wikipedia



