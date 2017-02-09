Заподозренный в гомосексуальной связи с Роналду кикбоксер сядет в тюрьму
9 февраля 2017, 14:59
Уголовное дело в отношении Хари, имеющего также голландский паспорт, было открыто в 2012 году. Тогда
Марокканский кикбоксер Бадр Хари осужден на два года Верховным судом в Гааге. Об этом сообщает портал 101greatgoals.com. Полгода спортсмен проведет в тюрьме, оставшийся срок — условный.
Уголовное дело в отношении Хари, имеющего также голландский паспорт, было открыто в 2012 году. Тогда он напал на бизнесмена Коэна Эверинка в Амстердаме, а затем на вечеринке разбил вазу о голову неизвестного, пишет Лента.ру.
В декабре 2015 года СМИ (в частности, британская газета Mirror) заподозрили форварда мадридского «Реала» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду в гомосексуальных связях. Поводом стали публикации о его регулярных визитах в Марокко к Бадру Хари.
В целях повышения дисциплины в команде президент «Реала» Флорентино Перес запретил нападающему в январе 2016-го регулярно навещать друга.
Фото: Paulblank / Wikipedia
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