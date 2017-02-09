VW Atlas получил 500-литровый багажник на крыше

Это концепт, но он создан для демонстрации аксессуаров, доступных для серийной модели.

Большой кроссовер Volkswagen Atlas, который появится у американских дилеров этой весной, получил спецверсию «выходного дня» – Atlas Weekend Edition. Это концепт, но он создан для демонстрации аксессуаров, доступных для серийной модели.





Volkswagen Atlas Weekend – идейный наследник классических кемперов Vanagon и Eurovan с пакетом Weekender. Набор «выходных» опций включает багажник на крыше – так называемый Urban Loader. В сложенном виде Urban Loader довольно компактен, при необходимости же в него можно поместить до 500 литров груза. Также Atlas Weekend имеет крепления спортинвентаря, сетку-барьер между вторым рядом сидений и багажным отсеком для комфортной перевозки животных, прочное покрытие пола багажника, универсальные крепления для планшетных компьютеров на подголовниках кресел, дефлекторы на капоте и окнах, всепогодные коврики.





Volkswagen Atlas Weekend создан на основе комплектации SEL Premium с 3,6-литровым 280-сильным V6, восьмиступенчатым автоматом и полным приводом. Ездит машина на 18-дюймовых дисках Prisma. Публичная премьера концепта состоится в Чикаго.





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