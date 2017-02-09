Nanoflowcell построила новый революционный прототип

Швейцарская компания Nanoflowcell, уже несколько лет привозящее на домашнее моторшоу в Женеве инновационные прототипы электрокаров, объявила о своей свежей разработке: электрическом автомобиле, который не будет нуждаться в подзарядке.





Модель под названием Nanoflowcell Quant 48VOLT будет представлена 7 марта на автосалоне в Женеве.





Особенностью автомобиля станет отсутствие необходимости подзаряжать его аккумуляторы от розетки. Вместо этого машину нужно будет заправлять, как если бы она использовала двигатель внутреннего сгорания на сжиженном природном газе.





Электрокар оснащен так называемыми «проточными аккумуляторами», в которых электричество не хранится традиционным способом, а производится по мере необходимости путем взаимодействия двух жидких активных составов (положительно и отрицательно заряженных ионных жидкостей, представляющих собой воду с солями металлов). Они прогоняются через топливную ячейку насосами, а в остальное время хранятся раздельно. Таким образом, автомобилю не требуется продолжительная подзарядка и большие емкие батареи, которые все равно с течением времени теряют часть электричества впустую.





Технология была запатентована NASA еще в 1976 году. Американское космическое агентство планировало использовать проточные аккумуляторы для длительного хранения энергии во время космических перелетов. Кроме того, одним из преимуществ метода считается его высокая масштабируемость.









По подсчетам Nanoflowcell, килограмм ионной жидкости способен хранить в 20 раз больше энергии, чем килограмм свинцово-кислотных аккумуляторов и в 5 раз больше, чем килограмм литий-ионных батарей.

При этом следует отметить, что килограмм бензина производит в 20 раз больше энергии, чем ионная жидкость Nanoflowcell. С другой стороны, энергоэффективность электрических моторов значительно выше, чем у ДВС.





В концептуальном автомобиле Nanoflowcell Quant 48VOLT электрическая энергия подается на 4 электрических мотора, приводящих в движение каждый – свое колесо. Все двигатели расположены под полом салона в центре машины для лучшей развесовки. Избыточная энергия сохраняется в во вспомогательном аккумуляторе и потом тоже расходуется на движение и работу систем автомобиля.

Известно, что модель сможет ускоряться до 300 километров в час и проезжать без дозаправки 1000 километров. Швейцарцы оснастили седан 48-вольтной электрической системой.



