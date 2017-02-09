Американские спортсмены восхитились красотами Алматы

Приехавшие для участия в Универсиаде американские спортсмены прогулялись по красотам Южной столицы и поделились своим мнением о городе , сообщает , сообщает Zakon.kz









«Город очень интересен, он устроен не так как американские города. Он намного разнообразнее. Различные культуры собраны воедино в одном городе. Вы можете увидеть и русскую культуру здесь и азиатское влияние. Он демонстрирует то, что любят казахи. Очень много развлечений и достопримечательностей. Так, как город сам по себе красив. Мы поднимаемся на гору, чтобы увидеть его сверху. Это действительно потрясающе », - говорится в описании к видео.





Американские спортсмены всегда отличались дружелюбным и весёлым нравом. Всегда улыбчивые и отзывчивые, чегод стоит зажигательный танец тренер сборной США по техническим вопросам Моргана Брайана. Напомним, экстравагантный танец тренера поднял настроение собравшимся на матче сборных США и Китая на "Халык Арене".









В общемедальном зачете сборная США заняла 23-е место. Американские спортсмены завовали на играх две медали: серебро и бронзу.



